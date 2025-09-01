عادل خالد يُحرز ذهبية بطولة أوروبا للشراع

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز عادل خالد، لاعب فريق الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، الميدالية الذهبية ضمن فئة (الماسترز) في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع (جولة السويد)، التي احتضنتها مدينة جوتنبرج، كما حقق اللاعب نفسه المركز الثالث على مستوى الترتيب العام للبطولة، وهو المركز ذاته الذي يواصل الحفاظ عليه في المجموع العام للدوري الأوروبي مع الوصول إلى جولة السويد.

وهنأ سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، اللاعب على إنجازه الجديد، مؤكداً أنه يجسد المجهودات المبذولة من اللاعب، وإصراره على رفع اسم النادي والدولة عالياً في المحافل الدولية.

وأعرب عادل خالد عن سعادته بهذا التتويج، موجهاً شكره لمجلس إدارة نادي الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي، على الدعم المتواصل، وتوفير كل مقومات النجاح.