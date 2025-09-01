لورانس.. 5 نجوم في السباق إلى دبي

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الجنوب أفريقي ثريستون لورانس اللقب الخامس في مسيرته في جولة دي بي ورلد للجولف، بفوزه في بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز في سويسرا، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات موسم «السباق إلى دبي»، التي ستقام في أبوظبي ودبي في نوفمبر المقبل.

وحصد لورانس اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 22 ضربة، لتكون هذه المرة الثانية التي يحقق فيها لقب هذه البطولة تحديداً، بعد عام 2022، إضافة لحصده 835 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز 19 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، الصادر اليوم «الاثنين»، بإجمالي 1220 نقطة.

ونال لورانس السترة الحمراء التي يكسبها اللقب الذي يتم وصفه بـ «ملك الجبال»، كون البطولة تقام على الجبال السويسرية الشاهقة في كرانس مونتانا، التي تتحول إلى منتجع جليدي خلال فصل الشتاء، والجائزة المالية التي تزيد على 553 ألف دولار أميركي.

وقال لورانس بنبرة عاطفية: «الفوز صعب، لم يكن سهلاً، كنت متوتراً طوال الجولة الأخيرة، أنا متأثر وسعيد للغاية، وفخور بالطريقة التي نافستُ بها».

وجاء فوز لورانس بعد منافسة قوية، إذ اشترك 3 لاعبين من المركز الثاني في البطولة، وهم الدنماركي راسموس هوجارد، والفنلندي سامي فاليماكي والإنجليزي مات والاس برصيد 20 ضربة تحت المعدل لكل لاعب.

وكسب كل لاعب من هذا الثلاثي 372 نقطة، ليحافظ هوجارد على المركز 18 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1235 نقطة، وتقدم فاليماكي 99 خطوة ليحتل المركز 79 برصيد 483 نقطة، وينعش آماله بالتواجد في قائمة أفضل 70 لاعباً، الذين يتأهلون إلى نهائيات الموسم، فيما بقي والاس في المركز 47 برصيد 777 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في الدولة، بداية مع بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة «جولة دي بي ورلد» التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.