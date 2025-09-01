الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هالاند يتصدر الأسرع تسجيلاً لـ 100 هدف في «البريميرليج»

هالاند يتصدر الأسرع تسجيلاً لـ 100 هدف في «البريميرليج»
1 سبتمبر 2025 14:36

معتز الشامي (أبوظبي)

في ظهوره رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد برايتون، أمس الأحد، وجد نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند طريقه إلى الشباك ليسجل هدفه رقم 88 في المسابقة، رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.
وبفضل هدفه في برايتون، حقق المهاجم النرويجي رقماً قياسياً، حيث أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في البريميرليج خلال أول 100 مباراة مع فريقه.
وصل هالاند إلى مانشستر في عام 2022 وبدأ على الفور في التألق، حيث سجل 36 هدفاً خلال موسمه الأول، ومنذ ذلك الحين، أضاف 52 هدفاً آخر إلى رصيده، ليرفع رصيده الآن إلى 88 هدفاً (بمعدل هدف كل 95 دقيقة) في أول 100 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.
وبفضل أهدافه الـ 88، أزاح المهاجم النرويجي أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر من قائمة أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال أول 100 مباراة مع فريقه في البريميرليج.
ويمتلك هالاند تسعة أهداف أكثر من شيرر في نفس المرحلة من مسيرتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل شيرر 79 من أهدافه القياسية البالغ عددها 260 هدفاً في الدوري في أول 100 مباراة له، حيث احتاج إلى إجمالي 441 مباراة للوصول إلى رقمه النهائي. 
ويأتي في المركز الثالث في القائمة مهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي برصيد 68 هدفاً، قبل أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو الذي سجل 64 هدفاً في أول 100 مباراة له في الدوري.
ويعد نجوم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول السابقون من بين اللاعبين الأكثر هدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مشاركتهم في 100 مباراة.
وفي الترتيب الرابع يحل سيرجيو أجويرو نجم السيتي بعدد 64 هدفاً، ثم حل 3 لاعبين في الترتيب الخامس بنفس رصيد الأهداف وبعدد 63 هدفاً في أول 100 مباراة، وهم محمد صلاح نجم ليفربول الحالي وآندي كول، وفرناندو توريس.
قائمة أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال أول 100 مباراة مع فريقه في البريميرليج
1-إيرلينج هالاند – 88 هدفاً
2-آلان شيرر - 79 هدفاً
3- رود فان نيستلروي – 68 هدفاً
4- سيرجيو أجويرو - 64 هدفاً
5-آندي كول - 63 هدفاً
5- فرناندو توريس - 63 هدفاً
5-محمد صلاح – 63 هدفاً

 

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
برايتون
