الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»



علي معالي (أبوظبي)



قرر الشارقة الاستغناء عن الكرواتي داركو لاعب الوسط بـ«التراضي» بعد تجربة لم تكن قوية، لأن اللاعب يشارك كثيراً مع «الملك» محلياً أو قارياً.

من جانب آخر، جاء فوز الحارس درويش محمد بلقب أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام دبا، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي انتهت بفوز «الملك» بهدف، ليؤكد أن «النواخذة» نجح في إحراج الشارقة، وأظهر كفاءة درويش، الذي أنقذ فريقه من خسارة مؤكدة، بتصديه لعدد من الفرص الكفيلة بتغيير «دفة» المباراة، ورغم أن الألباني راي ماناج أحرز هدفاً للشارقة من ضربة جزاء، فإن أحداث المباراة شهدت تفوق دبا، وهو ما أكدته الإحصائيات، وبلغ استحواذ «النواخذة» 56% مقابل 44% للشارقة، والغريب أنه طوال المباراة لم يحصل «الملك» على أي ركنية، مقابل 8 ركنيات لدبا.

ورغم الفوز فإن الشارقة مازال يعاني من أزمات واضحة في الخط الخلفي، وأيضاً الجانب الهجومي المتواضع، لعدم ظهور إيجور كرونادو حتى الآن بالمستوى المعروف عنه، ولن تكون مباراة الأحد المقبل في إياب الدور الأول سهلة على الشارقة، وإذا استمر بالأداء نفسه، وربما يجد نفسه خارج البطولة، ويعتبر هدف ماناج تاريخياً، لأنه الأول للاعب ألباني في البطولة.