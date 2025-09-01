الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة

الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
1 سبتمبر 2025 15:42

 
فيصل النقبي (كلباء) 

حصد نادي كلباء كأس «فئة الأشبال» في بطولة كلباء الدولية لشباب الكرة الطائرة، بعد فوزه على دار كليب البحريني 3-2، فيما أحرز الهلال السعودي لقب «فئة الناشئين»، عقب تفوقه على كلباء 3–2، وقام عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتكريم الأبطال.
وشهد حفل الختام أسامة قرقاش، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية، وجماهير غفيرة ملأت مدرجات الصالة الرياضية، في أمسية حافلة.
ونال كلباء الميدالية الفضية، ودار كليب البرونزية في فئة الناشئين، فيما ذهبت فضية الأشبال إلى دار كليب، والبرونزية إلى كاظمة الكويتي، وجرى تكريم أفضل اللاعبين في مختلف المراكز بفئتي الناشئين والأشبال، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية.

الشارقة
كلباء
مجلس الشارقة الرياضي
الهلال السعودي
