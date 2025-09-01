الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العبدولي يلجأ إلى «التغييرات الدفاعية» في خورفكان

العبدولي يلجأ إلى «التغييرات الدفاعية» في خورفكان
1 سبتمبر 2025 16:31


فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الوحدة وعجمان.. «تأجيل الحسم»


يجري حسن العبدولي المدير الفني لخورفكان تغييراً في التشكيلة، وتحديداً «الارتكاز» و«قلب الدفاع»، بعد أن استقبلت شباك الفريق 6 أهداف، خلال أول ثلاث جولات، في «دوري أدنوك للمحترفين».
ويركز العبدولي في التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح، سعياً لمنح الفريق صلابة أكبر، قبل مواجهة بني ياس في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن المتوقع أن يستعين بعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة منذ بداية الموسم.
ويأمل الجهاز الفني أن تثمر هذه التغييرات عن تحسين الأداء الدفاعي، ومنح الفريق فرصة أكبر لحصد نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التقدم على لائحة الترتيب.
ويخوض خورفكان لقاء بني ياس يوم السبت المقبل على ملعب الشامخة، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2.

دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
خوفكان
حسن العبدولي
بني ياس
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©