العبدولي يلجأ إلى «التغييرات الدفاعية» في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



يجري حسن العبدولي المدير الفني لخورفكان تغييراً في التشكيلة، وتحديداً «الارتكاز» و«قلب الدفاع»، بعد أن استقبلت شباك الفريق 6 أهداف، خلال أول ثلاث جولات، في «دوري أدنوك للمحترفين».

ويركز العبدولي في التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح، سعياً لمنح الفريق صلابة أكبر، قبل مواجهة بني ياس في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن المتوقع أن يستعين بعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة منذ بداية الموسم.

ويأمل الجهاز الفني أن تثمر هذه التغييرات عن تحسين الأداء الدفاعي، ومنح الفريق فرصة أكبر لحصد نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التقدم على لائحة الترتيب.

ويخوض خورفكان لقاء بني ياس يوم السبت المقبل على ملعب الشامخة، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2.