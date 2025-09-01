تن هاج وليفركوزن «أسرع إقالة» في تاريخ «البوندسليجا»!

ليفركوزن (رويترز)



أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إقالة مدربه إريك تن هاج من منصبه بعد مباراتين فقط في المسابقة، إذ لم يكن التعادل مطلع هذا الأسبوع على ملعب فيردر بريمن كافياً لإنقاذ المدرب الهولندي من الإقالة.

وخسر ليفركوزن مباراته الافتتاحية في الدوري 2-1 أمام ضيفه هوفنهايم، ليصبح تن هاج تحت الضغط في بداية مشواره مع الفريق، وجاء التعادل 3-3 يوم السبت مع عشرة من لاعبي بريمن لينهي فترة تدريبه القصيرة للفريق.

وقال سيمون رولفس مدير ليفركوزن الرياضي في بيان: «هذا القرار لم يكن سهلاً علينا، لم يرغب أحد في اتخاذ هذه الخطوة».

وأضاف: «ومع ذلك، فقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية أن بناء فريق جديد وناجح بهذه الطريقة ليس ممكناً».

وحلّ تن هاج، الذي كان بعيداً عن التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي، محل تشابي ألونسو في مايو الماضي بعد رحيل الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد.

واحتل ليفركوزن المركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بعد أن قاده ألونسو إلى تحقيق الثنائية المحلية في موسم 2023-2024، إذ حقق الفريق لقبه الأول في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة.

وأصبحت مهمة تن هاج في محاكاة فترة ألونسو الناجحة مع النادي أكثر صعوبة، في ظل رحيل فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج وأمين عدلي وجوناتان تاه وجرانيت تشاكا، من بين لاعبين آخرين في نهاية الموسم.

وبدأت مسيرته مع ليفركوزن بالفوز 4-صفر على زانينهوف جروساسباخ المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الأول من كأس ألمانيا، لكن مع تأخر الفريق بالفعل بخمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وقرب انطلاق دوري أبطال أوروبا فإن وقت تن هاج مع الفريق نفد بالفعل.

وقال فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لليفركوزن: «الانفصال في هذه المرحلة المبكرة من الموسم مؤلم، لكننا شعرنا بأنه ضروري».

وأضاف: «نظل ملتزمين بتحقيق أهدافنا هذا الموسم، وللقيام بذلك نحتاج إلى أفضل ظروف ممكنة على كل المستويات وفي الفريق الأول بأكمله».

قال تن هاج قبل مباراة بريمن إنه ليس هاري بوتر، ولا يملك عصا سحرية لتحسين الأمور على الفور، وتحدث أيضاً عن الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن ذلك لن يكون من شأن المدرب الهولندي الآن.

وقال تن هاج للصحفيين: «قد يحدث شيء أو اثنان في سوق الانتقالات، سنعرف يوم الثلاثاء كيف ستبدو (التشكيلة)».

وأصبح تن هاج أول مدرب في تاريخ الدوري الألماني يتولى تدريب فريق قبل بداية الموسم، وتتم إقالته بعد مباراتين فقط من الموسم الجديد، لكن كانت هناك فترات تدريبية أقصر في كرة القدم الألمانية.

وتولى يورج بيرجر تدريب أرمينيا بيليفيلد في عام 2009، وكان الفريق يصارع الهبوط قبل المباراة الأخيرة من الموسم، واكتفى الفريق بالتعادل مع هانوفر ليحتل المركز الأخير، لتنتهي بذلك فترة بيرجر مع الفريق.

ولا يعد تن هاج المدرب الوحيد السابق لمانشستر يونايتد الذي فقد وظيفته في الأيام الأخيرة، إذ انفصل جوزيه مورينيو عن فناربخشه، ورحل أولي جونار سولشار عن تدريب بشيكتاش.

وأمضى تن هاج (55 عاماً) فترة ناجحة في تدريب أياكس حقق خلالها لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مع مانشستر يونايتد، قبل أن يقال من منصبه عندما كان الفريق يحتل المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.