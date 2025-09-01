كوزمين يركّز على «التكتيك» في تدريبات «الأبيض» قبل «ودية» سوريا

معتز الشامي (أبوظبي)

يكثّف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته، استعداداً للمباراة الودية الدولية أمام سوريا يوم الخميس المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل، خلال المعسكر المغلق الجاري الذي دخله «الأبيض» منذ 25 أغسطس الماضي، لخوض المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وتُقام في الدوحة أكتوبر المقبل، لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا إلى جانب عُمان وقطر، وتُقام مباريات المرحلة الرابعة بطريقة «البطولة المجمعة»، بحيث يلعب منتخبنا مباراتين فقط، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم.

ويعوّل الجهاز الفني على قائمة الـ28 لاعباً وهم خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني، في حراسة المرمى، وإيريك، ساشا، كوامي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبين فيليب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، وزايد العامري للدفاع، وعلي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، جاستون سواريز، محمد عبد الباسط، نيوكلاء خيمنيز، عبدالله رمضان، يحيى نادر، فابيو ليما، كايو لوكاس للوسط، ومحمد عوض الله، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو للهجوم، ويشهد المعسكر استدعاء الجهاز الفني بقيادة كوزمين 4 لاعبين للمرة الأولى، وهم زايد سلطان، محمد عبدالباسط، محمد عوض الله، المحترف بالدوري البولندي الذي انتظم في التدريبات رسمياً اعتباراً من أمس، إلى جانب الحارس فهد الظنحاني.

ويهتم كوزمين بودية «نسور قاسيون»، حيث يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مستوى الجميع، بالإضافة إلى مدى تطور الأداء واستيعاب فكر الجهاز الفني، والمستوى التكتيكي الذي يقدمه الفريق، أملاً في الوصول إلى «التوليفة» الأنسب القادرة على الظهور بالصورة المطلوبة خلال التصفيات الرسمية، ويحرص كوزمين حالياً على تكثيف الجوانب التكتيكية لـ«الأبيض». من جانبه، أشاد فابيو دي ليما لاعب منتخبنا، بأجواء المعسكر، وأوضح أن جميع اللاعبين يقدمون الأداء الأفضل، وهناك حالة من الجدية والالتزام لدى الجميع.

وعن مدى استفادة المنتخب من المعسكر الجاري، ومدى تطور اللاعبين في مرحلة الجهاز الفني الجديد بقيادة كوزمين، قال: «المباريات الودية مفيدة بالنسبة لنا أمام سوريا والبحرين، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في الظهور بصورة مختلفة، وكل منهم يريد أن يقنع الجهاز الفني بما لديه وما يمكن أن يقدم داخل الملعب».

وأضاف: «يُعد كوزمين أفضل مدرب، ويعرف اللاعبين والأسلوب الذي يقدمه كل منهم، وهو الخيار الأنسب لقيادة «الأبيض» بالتأكيد، ووجده مفيداً للغاية، كما أن خبراته بالكرة الإماراتية تفيدنا كثيراً، خصوصاً أن اللاعبين لديهم طموح ورغبة كبيرة بأن يواصلوا التألق في أكتوبر خلال مشوار التصفيات، وتقديم الأفضل لحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم».

وعن مواجهتي عُمان وقطر في التصفيات، قال: «لعبنا أمام المنتخبين سابقاً وفي كأس الخليج، وفي تصفيات المرحلة الثالثة فزنا على قطر ذهاباً وإياباً، وسجلت في مباراة الإياب، ولدينا طموحات كبيرة، خصوصاً أننا فزنا مرتين أمام قطر في التصفيات، وأتمنى أن أوفق في هز شباك (العنابي) مجدداً، وكذلك (الأحمر) العُماني».