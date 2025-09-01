الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستون فيلا يضم ليندلوف

أستون فيلا يضم ليندلوف
1 سبتمبر 2025 17:17

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد
نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد


انتقل قلب الدفاع السويدي فيكتور ليندلوف إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بعقد حر، بحسب ما أعلن الأخير على موقعه الرسمي.
وكتب «فيلانز» أن «قائد منتخب السويد الذي حمل ألوان بلاده 71 مرة، سيلتحق بالنادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي».
وأمضى المدافع المتعدد الأدوار ثمانية مواسم في ملعب أولد ترافورد، أحرز خلالها كأس إنجلترا وكأس الرابطة.
حمل ابن الحادية والثلاثين سابقاً ألوان بنفيكا البرتغالي يعد أن استهل مسيرته في الدوري السويدي.
وحل أستون فيلا سادساً الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف وراء نيوكاسل الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيخوض مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©