أستون فيلا يضم ليندلوف



لندن (أ ف ب)



انتقل قلب الدفاع السويدي فيكتور ليندلوف إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بعقد حر، بحسب ما أعلن الأخير على موقعه الرسمي.

وكتب «فيلانز» أن «قائد منتخب السويد الذي حمل ألوان بلاده 71 مرة، سيلتحق بالنادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي».

وأمضى المدافع المتعدد الأدوار ثمانية مواسم في ملعب أولد ترافورد، أحرز خلالها كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

حمل ابن الحادية والثلاثين سابقاً ألوان بنفيكا البرتغالي يعد أن استهل مسيرته في الدوري السويدي.

وحل أستون فيلا سادساً الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف وراء نيوكاسل الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيخوض مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).