كولو مواني يقترب من توتنهام



باريس (أ ف ب)



توصل باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي بطل «يوروبا ليج»، من أجل إعارته المهاجم راندال كولو مواني، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من المفاوضات.

ولعب ابن الـ26 عاماً الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، وسعى الأخير جاهداً لضمه نهائياً، لكن يبدو أنه لم يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان، بما أن اللاعب يخضع للفحص الطبي في لندن بعد ظهر الاثنين قبل توقيع عقده، وفق ما أفاد المصدر.

وأضاف: أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن إعارة بقيمة 5 ملايين يورو، مؤكداً ما تناولته في الساعات القليلة الماضية تقارير إعلامية عدة.

في شمال لندن، سيتنافس كولو مواني مع البرازيلي ريشارليسون والدولي الإنجليزي دومينيك سولانكي، المصاب حالياً، على مركز أساسي في تشكيلة «السبيرز» الذي واجه بداية عقبات عدة في فترة الانتقالات الصيفية التي تقفل ليل الاثنين، حيث فشل في التعاقد مع مورجان غيبس-وايت (نوتنجهام فوريست) وإيبيريتشي إيزي الذي اختار التوقيع مع جاره اللدود أرسنال قادماً من الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس.

لكن إدارة النادي تمكّنت من جذب المهاجم الهولندي تشافي سيمونز من لايبزج الألماني، والآن كولو مواني، بعدما تمكّنت من ضم الغاني محمد قدوس من الجار وستهام والبرازيلي جواو بالينيا على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق من هذا الصيف.

ورغم تقديمه أسوأ موسم له في الدوري منذ انطلاق «البريميرليج» عام 1992 ومنذ أن غادر دوري النخبة موسم 1976-1977، سيخوض «السبيرز» دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نتيجة تتويجه بلقب «يوروبا ليج» على حساب مواطنه مانشستر يونايتد.