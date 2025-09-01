لندن (أ ف ب)



حُسِم انتقال الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك وفق ما أفادت التقارير قبل ساعات معدودة على إقفال فترة الانتقالات الصيفية ليل الاثنين، واستناداً إلى ما أدلى به مدرب إيطاليا الجديد جينارو جاتوزو.

وسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع السيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما، وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

ووصل مشوار دوناروما مع سان جيرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث «عن نوعية مختلفة من الحراس»، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنجليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح)، ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي.

وعَبَّر ابن الـ 26 عاماً عن إحباطه بعد قرار استبعاده عن الفريق، قائلاً على إنستجرام: «شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءاً من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق، أنا محبط وحزين».

وتعاقد سان جيرمان مع الحارس لوكا شوفالييه، قادماً من ليل ليكون بديلاً للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جيرمان بالقول إنهم «عائلتي الثانية»، قبل أن يشكرهم «على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة».

ولعب دوناروما دوراً حاسماً في حملة سان جيرمان الناجحة الموسم الماضي، إن كان محلياً، حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، أو قارياً حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، لاسيما في ثُمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3.

لكن منذ انضمامه إلى سان جيرمان عام 2021 قادماً من ميلان بعقد يمتد حتى يونيو 2026 وبراتب سنوي مقدر بـ 12 مليون يورو (قرابة 14 مليون دولار) بعد اقتطاع الضرائب، تعرض كثيراً للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير الموفقة، وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.

وأفادت التقارير بأن انتقال دوناروما إلى السيتي مرتبط بتخلص الأخير من حارسه البرازيلي إيدرسون، لكن وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية قالت الاثنين إن السيتي توصل إلى اتفاق لضم الإيطالي، لاسيما أن الوافد الجديد إلى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا جيمس ترافورد، القادم هذا الصيف من بيرنلي، لم يقدم أداءً مقنعاً في المباريات الثلاث الأولى للفريق في بداية الموسم الجديد (خسر السيتي مباراتين من أصل ثلاث).

وفي مؤتمره الصحفي المخصص لمباراتيه الأوليين كمدرب للمنتخب الإيطالي، خلفاً للوتشانو سباليتي، الجمعة والاثنين ضد إستونيا وإسرائيل توالياً في تصفيات مونديال 2026، أكد جاتوزو انتقال دوناروما إلى السيتي، في تطرقه لمسألة وجود وكيل أعمال حارس ميلان السابق، إنتسو رايولا، في معسكر «الأزوري».

وقال جاتوزو: «أعرف أنكم رأيتم وكيل أعمال دوناروما في الخارج. لقد خضع للفحوص الطبية وستحسم (الصفقة) اليوم وسيوقع لمان سيتي».