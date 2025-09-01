رابيو وأليجري يجتمعان في ميلان!



روما (ف ب)



يبدو أن عودة لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم حُسِمت بتوقيعه مع ميلان للعب مجدداً تحت قيادة مدربه السابق في يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة وما أدلى به مدرب منتخب فرنسا قبيل إقفال فترة الانتقالات الصيفية ليل الاثنين.

ووصل مشوار رابيو مع مارسيليا إلى نهايته بعدما وضعه الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية دخوله في شجار مع زميله الإنجليزي الشاب جوناثان رو الذي أوقف أيضاً من قبل النادي، ما دفعه إلى الانتقال لبولونيا الإيطالي.

وقرر مارسيليا إيقاف رابيو ورو ووضعهما على لائحة الانتقالات بسبب «سلوك غير مقبول» وفق النادي، بعد الشجار الذي حصل بينهما عقب الخسارة أمام رين (0-1) في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام عدة في الساعات القليلة الماضية، بينها موقع «سبورت إيتاليا» وشبكة «سكاي سبورت إيتاليا» وصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن ابن الثلاثين عاماً سيوقع عقد انتقاله إلى ميلان لمدة أربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأداء.

وأفادت «سكاي سبورت إيتاليا» بأن الطاقم الطبي لميلان سيسافر إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي الروتيني الاثنين قبل التوقيع، وذلك لأن رابيو متواجد حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي، بعدما قرر المدرب ديدييه ديشامب ضمه إلى التشكيلة التي تواجه أوكرانيا وآيسلندا الجمعة والثلاثاء توالياً في تصفيات مونديال 2026.

وفي مؤتمره الصحفي، أكد ديشامب خبر انتقال رابيو إلى ميلان بالقول إن لاعب باريس سان جيرمان السابق «لن يلتحق بنا إلا مساء (الاثنين) لأنه يخضع لفحص طبي سيستغرق بعض الوقت بعد الظهر للسماح له بالتوقيع مع ميلان».

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس مع وصوله إلى نهاية عقده مع «السيدة العجوز».

وقدّم رابيو تضحيات مالية كبيرة كي ينضم إلى مارسيليا، وهو الذي كان يتقاضى سنوياً 7 ملايين يورو سنوياً، وفقاً للصحافة الإيطالية.

ودافع رابيو عن ألوان يوفنتوس لمدة خمسة مواسم وحقق معه لقب الدوري المحلي عام 2020، إضافة إلى فوزه بكأس إيطاليا عامي 2021 و2024.

وانتقل رابيو إلى يوفنتوس قادماً من باريس سان جيرمان، ورغم التقارير التي أشارت اهتمام ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي به، إلّا أنه فضّل العودة مجدداً إلى «ليج1» ليكون ركيزة في مشروع مارسيليا ومدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

خاض الموسم الماضي 31 مباراة بألوان النادي المتوسطي، مسجلاً 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه مارسيليا ثانياً خلف باريس سان جيرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي حال عاد إلى إيطاليا للعب بألوان ميلان الغائب هذا الموسم عن المسابقات القارية، سيجتمع رابيو مجدداً بأليجري الذي عاد بدوره لتولي مسؤولية الإشراف على ميلان هذا الصيف، بعد ثلاثة مواسم قضاها على رأس يوفنتوس، حيث عمل مع لاعب الوسط الفرنسي عندما كان الأخير يدافع عن ألوان «البيانكونيري» بين 2019 و2024.