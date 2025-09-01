بايرن ميونيخ يبحث عن مهاجم!



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تقدم بعرض لفريق ميديتيلاند الدنماركي للحصول على خدمات فرانكولينو، حيث يستمر بحث الفريق عن مهاجم قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت بوابة «بولد دوت دي كي» الإخبارية الدنماركية أن ميديتيلاند رفض عرض البايرن للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً، حيث كان يريده النادي الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء في العام المقبل.

وكان بايرن يسعى في البداية للتعاقد مع نيكولاس جاكسون، ولكن تشيلسي أوقف الصفقة التي كانت قريبة من الاكتمال بعد إصابة ليام ديلاب في مطلع الأسبوع.

ولكن، ذكرت تقارير أخرى أن تشيلسي يسعى لإنهاء إعارة مارك جويو لسندرلاند، وهو ما قد يفتح الباب مجدداً أمام جاكسون للانضمام لميونيخ.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» وقناة «سكاي» أن بايرن وجه أنظاره أيضاً إلى أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب مع خيار الشراء.

ولكن ذكرت التقارير أن أتالانتا يريد انتقالاً دائماً أو على الأقل تعهد بالشراء بعد انتهاء الإعارة.

ولا يستطيع بايرن إتمام صفقة شراء بشكل دائم لأن إدارة النادي تسمح فقط بصفقة إعارة لأسباب مالية، ويعاني الفريق نقصاً في الخط الأمامي بعد رحيل توماس مولر، وكينجسلي كومان، وليروي ساني وماثيس تيل، مع وصول لويس دياز فقط حتى الآن لتدعيم خط الهجوم.