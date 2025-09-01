الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يبحث عن مهاجم!

بايرن ميونيخ يبحث عن مهاجم!
1 سبتمبر 2025 18:06

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جاكسون لا يرغب في العودة إلى تشيلسي
شتوتجارت يتعاقد مع الخنوس من ليستر


ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تقدم بعرض لفريق ميديتيلاند الدنماركي للحصول على خدمات فرانكولينو، حيث يستمر بحث الفريق عن مهاجم قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت بوابة «بولد دوت دي كي» الإخبارية الدنماركية أن ميديتيلاند رفض عرض البايرن للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً، حيث كان يريده النادي الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء في العام المقبل.
وكان بايرن يسعى في البداية للتعاقد مع نيكولاس جاكسون، ولكن تشيلسي أوقف الصفقة التي كانت قريبة من الاكتمال بعد إصابة ليام ديلاب في مطلع الأسبوع.
ولكن، ذكرت تقارير أخرى أن تشيلسي يسعى لإنهاء إعارة مارك جويو لسندرلاند، وهو ما قد يفتح الباب مجدداً أمام جاكسون للانضمام لميونيخ.
وذكر موقع «ذي أثلتيك» وقناة «سكاي» أن بايرن وجه أنظاره أيضاً إلى أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب مع خيار الشراء.
ولكن ذكرت التقارير أن أتالانتا يريد انتقالاً دائماً أو على الأقل تعهد بالشراء بعد انتهاء الإعارة.
ولا يستطيع بايرن إتمام صفقة شراء بشكل دائم لأن إدارة النادي تسمح فقط بصفقة إعارة لأسباب مالية، ويعاني الفريق نقصاً في الخط الأمامي بعد رحيل توماس مولر، وكينجسلي كومان، وليروي ساني وماثيس تيل، مع وصول لويس دياز فقط حتى الآن لتدعيم خط الهجوم.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©