الأهلي السعودي يضم «جوهرة» فرنسا



الرياض (د ب أ)



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب فالنتين أتانجانا لاعب ستاد ريمس الفرنسي.

وذكر الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»، أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع فالنتين أتانجانا بعقد يمتد لـ 3 سنوات وبقيمة تبلغ 25 مليون يورو.

ويعد أتانجانا أحد أبرز اللاعبين الشباب الذين لفتوا الأنظار في أوروبا الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الموسم الماضي في 41 مباراة مع فريق ستاد ريمس، كما تُوج مع منتخب فرنسا ببطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2022، فيما تم اختياره ضمن فريق بطولة أوروبا تحت 19 عاماً في 2024 .

وكان الأهلي أبرم عدة صفقات هذا الصيف لكن كان بينها صفقة أجنبية واحدة واللافت أنها كانت للاعب فرنسي أيضاً، حيث ضم إنزو ميلو قادماً من شتوتجارت.