الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألفونسو ديفيس يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

ألفونسو ديفيس يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ
1 سبتمبر 2025 18:29

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جاكسون لا يرغب في العودة إلى تشيلسي
شتوتجارت يتعاقد مع الخنوس من ليستر


عاد الظهير الكندي لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس للتمارين مع الكرة، بعد خمسة أشهر من الغياب عن ملاعب كرة القدم، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري.
وقال بايرن في بيان «في حين أن جزءاً كبيراً من لاعبي بايرن سافر مع المنتخبات الوطنية خلال التوقف الدولي (النافذة الدولية المخصصة لتصفيات مونديال 2026)، تمكن ألفونسو ديفيس من معاودة التمارين مع الكرة الاثنين».
وتعرض ديفيس (24 عاماً) لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى في أواخر مارس الماضي خلال مباراة المركز الثالث لدوري أمم كونكاكاف ضد الولايات المتحدة (2-1) في إنجلوود (كاليفورنيا)، ما اضطر بايرن لإكمال الموسم من دون نجمه الكندي، لكن ذلك لم يمنعه من استعادة لقب الدوري الألماني من باير ليفركوزن.
واستأنف ديفيس التمارين من دون كرة قبل شهر ومن المتوقع عودته إلى تشكيلة بايرن في نهاية أكتوبر.
واستعاد بايرن أيضاً خدمات مدافع آخر بشخص الياباني هيروكي إيتو، الغائب عن الملاعب منذ مارس بسبب كسر في عظمة قدمه، إذ عاود التمارين الفردية مع توقع عودته إلى الفريق في نوفمبر.
أما بالنسبة للجناح جمال موسيالا الذي تعرض في أوائل يوليو لكسر في الشظية وخلع في الكاحل خلال الخسارة في ربع نهائي مونديال الأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2، فهو في طور عملية إعادة التأهيل، لكن من المستبعد أن يعاود اللعب قبل بداية العام الجديد.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ألفونسو ديفيز
جمال موسيالا
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©