ألفونسو ديفيس يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ



ميونيخ (أ ف ب)



عاد الظهير الكندي لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس للتمارين مع الكرة، بعد خمسة أشهر من الغياب عن ملاعب كرة القدم، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري.

وقال بايرن في بيان «في حين أن جزءاً كبيراً من لاعبي بايرن سافر مع المنتخبات الوطنية خلال التوقف الدولي (النافذة الدولية المخصصة لتصفيات مونديال 2026)، تمكن ألفونسو ديفيس من معاودة التمارين مع الكرة الاثنين».

وتعرض ديفيس (24 عاماً) لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى في أواخر مارس الماضي خلال مباراة المركز الثالث لدوري أمم كونكاكاف ضد الولايات المتحدة (2-1) في إنجلوود (كاليفورنيا)، ما اضطر بايرن لإكمال الموسم من دون نجمه الكندي، لكن ذلك لم يمنعه من استعادة لقب الدوري الألماني من باير ليفركوزن.

واستأنف ديفيس التمارين من دون كرة قبل شهر ومن المتوقع عودته إلى تشكيلة بايرن في نهاية أكتوبر.

واستعاد بايرن أيضاً خدمات مدافع آخر بشخص الياباني هيروكي إيتو، الغائب عن الملاعب منذ مارس بسبب كسر في عظمة قدمه، إذ عاود التمارين الفردية مع توقع عودته إلى الفريق في نوفمبر.

أما بالنسبة للجناح جمال موسيالا الذي تعرض في أوائل يوليو لكسر في الشظية وخلع في الكاحل خلال الخسارة في ربع نهائي مونديال الأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2، فهو في طور عملية إعادة التأهيل، لكن من المستبعد أن يعاود اللعب قبل بداية العام الجديد.