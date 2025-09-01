انتخاب مجلس إدارة اتحاد الطاولة بالتزكية برئاسة الهاجري



معتصم عبدالله (أبوظبي)



انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، في اجتماعها بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2028 بالتزكية، برئاسة المهندس داوود الهاجري، وعضوية إبراهيم العسم، حسن الزرعوني، أحمد البحر، فيصل الكعبي، عمار خلف الشامسي، وشيخة خميس الشامسي، الفائزة بمقعد العنصر النسائي.

وأعلن المهندس محمد جمعة البحر، رئيس لجنة الانتخابات، بحضور الأعضاء محمد الحميري، سعود كاجور النعيمي، علي السيد الهاشمي، وماجد حسين وحيدي، فوز مجلس الإدارة بالتزكية، بعدما تقدم 7 مرشحين فقط لشغل مقاعد الرئاسة والعضوية.

وبحسب النظام الأساسي الجديد، يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء، يُنتخب 7 منهم بينهم مقعد الرئيس ومقعد المرأة، فيما يملك الرئيس المنتخب صلاحية تعيين عضوين إضافيين لإكمال التشكيل، وكانت الجمعية العمومية أقرت شرطاً أساسياً للترشح، يقضي بأن يكون المتقدم للرئاسة أو العضوية لاعباً سابقاً في كرة الطاولة، أو مارس العمل الإداري في أحد الأندية لمدة موسمين على الأقل، مع استثناء مقعد العنصر النسائي من هذا الشرط.

وشهدت العملية الانتخابية حضور ممثلي 14 نادياً هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، خورفكان، فلج المعلا، عجمان، المدام، البطائح، التعاون، مسافي، أبوظبي لألعاب المضرب، دبا الحصن، والشارقة لرياضة المرأة، فيما غابت 5 أندية عن الاجتماع هي الذيد، العروبة، دبا، العربي، والرمس.

وثمّن المهندس داوود الهاجري الثقة التي حظي بها مجلس الإدارة، مؤكداً أن الأندية تبقى الشريك الرئيس في تطوير اللعبة، مشيداً بدور لجنة الانتخابات في إدارة العملية بكل شفافية.

وأضاف: «أعضاء المجلس يتمتعون بخبرات كبيرة لاعبين سابقين وإداريين، ما يعزز من قدرتنا على قيادة مرحلة جديدة لتطوير اللعبة، والتركيز على إعداد المنتخبات الوطنية من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب المشاركة المرتقبة في البطولة العربية، واستضافة المزيد من الفعاليات التي ترفع من مكانة الإمارات على الساحة الدولية».