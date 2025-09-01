الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«لعنة الشياطين».. إقالة 3 مدربين سابقين لمانشستر يونايتد في 4 أيام!

«لعنة الشياطين».. إقالة 3 مدربين سابقين لمانشستر يونايتد في 4 أيام!
1 سبتمبر 2025 19:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

ربما يكون مانشستر يونايتد تخلى عن مدربيه السابقين، لكن يبدو أن «لعنته» لا تزال تطاردهم، على الرغم من رحيلهم، وفي غضون 4 أيام فقط، أقيل 3 مدربين سابقين للنادي من مناصبهم الحالية، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والنرويجي أولي جونار سولسكاير، والهولندي إريك تين هاج من أنديتهم، وبالنسبة للعديد من المشجعين، يبدو الأمر أشبه بـ«لعنة الشياطين» التي تلاحقهم في جميع أنحاء أوروبا، وليس مصادفة.
واستغنى فنربخشة التركي عن مورينيو بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفي غضون ذلك، رحل سولسكاير عن بشيكتاش بعد بداية سيئة في تركيا، ثم جاءت الصدمة الكبرى، حيث أقال باير ليفركوزن، تين هاج، بعد مباراتين في الدوري الألماني.
وكان من المفترض أن يثبت المدرب الهولندي نفسه في الفريق، بعد رحيل تشابي ألونسو، لكن الخسارة المبكرة أمام هوفنهايم، والانهيار أمام فيردر بريمن، أنهيا فترة وجوده قبل أن تبدأ بالفعل.
وبعد رحيل 3 أسماء سابقة عملت في مانشستر يونايتد، تحولت الأنظار سريعاً إلى روبن أموريم، حيث يواجه المدرب البرتغالي ضغوطاً في أولد ترافورد بعد بداية متعثرة.
وأنقذ برونو فرنانديز مانشستر يونايتد من الخسارة أمام بيرنلي بركلة جزاء متأخرة، في الدوري الإنجليزي، هذا الأسبوع، لكن هزيمة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة لا تزال تثير الجدل.
وحصد فريق مانشستر تحت قيادة أموريم 4 نقاط فقط، خلال أول 3 جولات في الدوري الإنجليزي، ويقبع في المركز التاسع بجدول الترتيب، وغالباً ما تبدو كرة القدم أشبه بلعبة كراسي موسيقية، لكن بالنسبة لمدربي مانشستر يونايتد، يبدو أن الموسيقى تتوقف بشكل أسرع مما كان متوقعاً.
مورينيو، سولسكاير، وتين هاج، جميعهم اليوم خارج مناصبهم التدريبية خلال أقل من أسبوع، والسؤال الأهم الآن هل يستطيع أموريم تجنب أن يكون المدرب الرابع في القائمة؟

 

