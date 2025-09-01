برعاية حمدان بن محمد.. اختتام «دبي مولاثون» برقم قياسي في «جينيس»

دبي (وام)



برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اُختتمت فعاليات مبادرة «دبي مولاثون»، في تسعة مراكز تسوّق بنجاح كبير بعد تحقيق أرقام قياسية، ضمن تفاعل مجتمعي غير مسبوق تجاوز الـ 40 ألف مشارك، ما رسّخ مكانة المبادرة إحدى أبرز وأكبر الفعاليات الرياضية والمجتمعية على مستوى الإمارة.

وشهدت المبادرة الرياضية المجتمعية التي أطلقها سموّه بداية أغسطس، تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، عن فئة أكبر سباق جري من نوعه داخل مركز تجاري، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دبي الحافل بالنجاحات العالمية، ويعزز مكانة الإمارة على خريطة الفعاليات الرياضية والمجتمعية المبتكرة.

وجاء تحقيق الرقم القياسي العالمي بعد مشاركة مجتمعية استثنائية في السباق الذي احتضنه «دبي هيلز مول»، واستقطب 1392 شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، ضمن الفعاليات الختامية للمبادرة.



وأشاد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بتسجيل «دبي مولاثون» رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، في ضوء مستوى التفاعل المجتمعي الكبير الذي رافقها، مؤكداً أن المبادرة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الثقافة الرياضية أسلوب حياة يومي، ويعكس التزام دبي بتوفير بيئة ملهمة تدعم الصحة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع.

وقال معاليه «إن الإقبال الكبير من الشباب الذين شكّلوا الشريحة الأكبر من المشاركين في دبي مولاثون يؤكد أنهم المحرك الأساسي لنجاح المبادرات المجتمعية في الدولة، والعنصر الأهم في صياغة حاضرها وبناء مستقبلها، ونحن نعوّل كثيراً على هذا الجيل في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وتكريس أسلوب الحياة النشط ضمن رؤية دولتنا للمستقبل».

وأضاف «الرياضة تُعد من أهم المجالات التي يجد فيها الشباب ما يُلهمهم ويعبّر عنهم، فهي المتنفّس الحقيقي لهم، وأفضل وسيلة لتفريغ الطاقات بطريقة إيجابية، تعود بالنفع على صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزّز من حضورهم الفاعل في المجتمع».



من جانبه، أشاد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بنجاح مبادرة «دبي مولاثون» في تحقيق رقم قياسي عالمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية لمسيرة دبي في مجال الرياضة المجتمعية، ويعكس مكانتها كوجهة عالمية لإطلاق مبادرات مبتكرة تترك أثراً مستداماً في المجتمع.

وأشار إلى أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شكلت العامل الأساسي والأهم وراء نجاح المبادرة، من خلال الرؤية الواضحة التي أرستها في جعل الرياضة جزءاً من الثقافة اليومية للمجتمع، وأداة لتعزيز الترابط والتفاعل الإيجابي بين مختلف فئاته.

وقال «نفخر في مجلس دبي الرياضي بهذا الإنجاز الكبير، ونؤكد التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات النوعية وتوسيع نطاقها بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة لمجتمع أكثر صحة وسعادة، وبما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة المجتمعية، ووجهة أولى لتنظيم الفعاليات المبتكرة التي تجمع بين التنافسية والروح المجتمعية، وتعزز من جودة الحياة لأفراد المجتمع».

واختُتمت فعاليات المبادرة بنجاح لافت استمر على مدار 31 يوماً، مستقطبةً أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار تمكنوا معاً من تسجيل ما يزيد على 120 مليون خطوة، ضمن مسارات داخلية آمنة ومكيفة، جُهزت بالكامل للجري والمشي داخل تسعة مراكز تسوق كبرى في مختلف أنحاء دبي، ما يؤكد نجاح المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة في تحقيق أهدافها بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني، والالتزام بأسلوب حياة صحي ومستدام. وشهدت الفعاليات الختامية تنظيم ماراثون لمسافة 42 كيلومتراً، شارك فيه 40 متسابقاً من مختلف الفئات، حيث تُوّج العداء فيكتور كيبرونو بالمركز الأول، فيما جاء جودفري سيغولي في المركز الثاني، وحلّ ثالثاً ريو واتسون من أصحاب الهمم الذين قدّموا أداءً متميزاً عكس الأجواء التنافسية وروح التحدي التي ميّزت أجواء السباق.

وفي ختام الماراثون، جرى تكريم الفائزين وتقديم جوائز قيمة تقديراً لإنجازاتهم وتشجيعاً لمواهبهم الرياضية، كما تضمنت فعاليات المبادرة أيضاً تنظيم سباقات وأنشطة مجتمعية متنوعة، كان أبرزها السباق الخاص الذي أُقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، والذي خُصص للنساء من مختلف الأعمار والجنسيات.