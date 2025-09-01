600 مشارك يطلقون تطبيق «سيتي مووف» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



بمشاركة أكثر من 600 متسابق، انطلقت في ياس مول تحديات سيتي مووف، التطبيق المبتكر المقدم من مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يحوّل الحركة اليومية إلى مغامرات ممتعة عبر تحديات رقمية تفاعلية.

شهد حفل الإطلاق أجواءً مليئة بالحماس، حيث تنافس المشاركون في التحدي الأكبر لاجتياز المهام وحل الألغاز، وحصل كل من أكمل التحدي في أقل من 25 دقيقة على جوائز فورية، فيما فاز الأسرع بحزمة لياقة تضمنت ساعة وسماعات من «آبل».

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «سيتي مووف ليس مجرد تطبيق، بل هو أسلوب حياة جديد، هدفنا أن نجعل النشاط البدني ممتعاً، اجتماعياً، وسهلاً للجميع، من خلال تحويل أماكننا اليومية إلى مساحات للحركة والاستكشاف، تصبح الصحة تجربة ممتعة ورحلة مليئة بالإثارة.

تمثل مسابقة المبدعين فرصة للمبدعين من تصميم تحدياتهم الخاصة داخل التطبيق ومشاركتها مع الآخرين، حيث يحصل 3 مبدعين ممن حصدوا أكبر عدد من المشاركات في تحدياتهم حتى الجمعة 5 ديسمبر، على جوائز تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

ومسابقة التحدي الأكبر هي خمسة تحديات موزعة على أبرز معالم أبوظبي مثل متحف اللوفر أبوظبي، حلبة مرسى ياس، ممشى الشاطئ، وشاطئ مرسانا.، ياس مول أسرع خمسة مشاركين يُكملون التحديات كل شهر يفوزون بساعات لياقة متطورة.

يترجم تطبيق سيتي مووف رؤية مركز أبوظبي للصحة العامة لتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال الدمج بين اللعب، التكنولوجيا، والنشاط البدني. فهو يجمع العائلات والأصدقاء والزملاء في تجربة جماعية تُشجع على الحركة وتُرسخ مفهوم الصحة كجزء من أسلوب الحياة اليومي.