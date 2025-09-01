ليفربول يقترب من التعاقد مع مدافع كريستال بالاس

لندن (د ب أ)



وافق ليفربول على دفع 35 مليون جنيه إسترليني (4. 47 مليون دولار) لكريستال بالاس، من أجل ضم المدافع الدولي الإنجليزي مارك جيهي، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويتم في الوقت الحالي اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء الفحص الطبي للاعب، من أجل حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بضم قائد كريستال بالاس، خلال فترة الصيف، حيث يسعى المدرب الهولندي أرني سلوت لتدعيم دفاع الفريق في سعيه للدفاع عن اللقب.

وقد يأتي انضمام جيهي في اليوم نفسه الذي اقترب فيه ليفربول من التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في نهاية فترة الانتقالات التي كانت استثنائية بالنسبة لليفربول.

وطلب كريستال بالاس مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات جيهي «25 عاماً»، لكن مع دخوله العام الأخير من عقده مع الفريق، فإن ناديه وافق على عرض ليفربول.

وشارك جيهي في المباراة التي اعتبرت الأخيرة له مع كريستال بالاس، وسجل هدفاً جميلاً في فوز فريقه على أستون فيلا 3 - صفر، في الدوري الإنجليزي.