الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يقترب من التعاقد مع مدافع كريستال بالاس

ليفربول يقترب من التعاقد مع مدافع كريستال بالاس
1 سبتمبر 2025 20:50

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد
نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد


وافق ليفربول على دفع 35 مليون جنيه إسترليني (4. 47 مليون دولار) لكريستال بالاس، من أجل ضم المدافع الدولي الإنجليزي مارك جيهي، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويتم في الوقت الحالي اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء الفحص الطبي للاعب، من أجل حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
وارتبط ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بضم قائد كريستال بالاس، خلال فترة الصيف، حيث يسعى المدرب الهولندي أرني سلوت لتدعيم دفاع الفريق في سعيه للدفاع عن اللقب.
وقد يأتي انضمام جيهي في اليوم نفسه الذي اقترب فيه ليفربول من التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في نهاية فترة الانتقالات التي كانت استثنائية بالنسبة لليفربول.
وطلب كريستال بالاس مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات جيهي «25 عاماً»، لكن مع دخوله العام الأخير من عقده مع الفريق، فإن ناديه وافق على عرض ليفربول.
وشارك جيهي في المباراة التي اعتبرت الأخيرة له مع كريستال بالاس، وسجل هدفاً جميلاً في فوز فريقه على أستون فيلا 3 - صفر، في الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
كريستال بالاس
ألكسندر إيزاك
نيوكاسل
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©