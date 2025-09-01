وفاة بطل أوروبا لملاكمة الوزن الثقيل



لندن (د ب أ)



توفي الملاكم البريطاني، جو بوجنر، بطل الوزن الثقيل الذي نافس محمد علي وجو فريزر على اللقب، عن عمر يناهز 75 عاماً.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بوجنر فقد التعاطف في بريطانيا، بعدما أجبر النجم هنري كوبر على الاعتزال بفوز مثير للجدل بالنقاط في عام 1971، ليحصد ألقاب بريطانيا والكومنولث وأوروبا.

وأضافت أن الملاكم الراحل خسر بالنقاط مرتين أمام محمد علي، حيث كانت المرة الثانية عندما تنافس على لقب العالم للوزن الثقيل، ومرة أخرى أمام فريزر.

كما خسر بوجنر أيضاً أمام روب لايل وإيرني شيفرز وفرانك برونو. وأنهى جو بوجنر مشواره مع الملاكمة بشكل نهائي في عام 1999، وذلك بعد مسيرة طويلة دامت 32 عاماً، وقضى سنواته الأخيرة في أستراليا، حيث كان يقيم في دار رعاية بعد إصابته بالخرف.

وأعلن مجلس الملاكمة البريطاني في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، توفي بطل بريطانيا وأوروبا والكومنولث السابق في الوزن الثقيل، جو بوجنر، والمنافس على لقب بطولة العالم، في دار رعايته في أستراليا».

وقدم مجلس الملاكمة البريطاني بأحر التعازي لعائلة جو. جاء بوجنر إلى بريطانيا طفلاً لاجئاً، بعد هروب أسرته من المجر عام 1956، وفاز في 69 مباراة من أصل 83 مباراة خاضها في مشواره.

اعتزل (جو) لأول مرة بعد خسارته بالضربة القاضية أمام برونو عام 1987، لكنه عاد مجدداً للملاكمة بعد ثماني سنوات بسبب مواجهته ضائقة مالية، وفاز باللقب الأسترالي، بالإضافة إلى حزام اتحاد الملاكمة العالمي ببلوغه 48 عاماً.

وبعد اعتزال الملاكمة بشكل نهائي، اتجه بوجنر إلى عالم السينما، وظهر في برنامج تليفزيوني شهير في عام 2009.