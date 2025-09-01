مكلارين يدعم نوريس بعد «الكبوة» في «جائزة هولندا»



زاندفورت (د ب أ)



أكد أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن لاندو نوريس، سائق الفريق، سيقدم أداءً أفضل كثيراً، بعد تقلص فرصه في الفوز ببطولة العالم للسائقين بعد تعطل محرك سيارته، الذي دفعه لعدم إكمال سباق جائزة هولندا الكبرى.

أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن نوريس يتخلف حالياً بفارق 34 نقطة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري، قبل تسع جولات على انتهاء الموسم الجاري، وذلك بعد تعطل محرك سيارته قبل سبع لفات من نهاية السباق الذي أقيم الأحد.

وأضافت أن نوريس «25 عاماً» كان على وشك احتلال المركز الثاني خلف بياستري، مما كان سيمنحه فرصة تقليص الفارق بينهما إلى 16 نقطة، ويستعد السائق البريطاني لمهمة صعبة للغاية للتمسك بفرصه في الفوز باللقب العالمي.

وتعهد نوريس ببذل أقصى جهد لتقليص الفارق مع تبقي 249 نقطة متاحة، ويعتقد ستيلا مدير مكلارين أن تعثر السائق البريطاني في سباق هولندا، سيدفعه للظهور بأداء أفضل.

قال ستيلا: «ربما نرى نسخة أفضل من لاندو، حان الوقت المناسب لإظهار أفضل ما لديه، وأتطلع لرؤيته في السباقات القادمة، وأثق أنها ستكون منافسة رائعة في الفورمولا-1، وستكون مثيرة للغاية مع زميله أوسكار».

وأضاف «نعرف موهبة نوريس، وأثق أن موقفه الحالي في المنافسة، سيمنحه دافعاً إضافياً لمحاولة تقديم أفضل ما لديه».

وشدد مدير مكلارين: «ولكن يبقى الأهم بالنسبة لنا أن يواصل الفريق المنافسة بالخطة التي حددناها، وأن نتسم بالحياد قدر الإمكان مع تقدير الطموحات الشخصية لكل من نوريس وبياستري، وما حدث في سباق هولندا، لن يغير إطلاقاً من أسلوب العمل في فريقنا».