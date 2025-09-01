الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مكلارين يدعم نوريس بعد «الكبوة» في «جائزة هولندا»

مكلارين يدعم نوريس بعد «الكبوة» في «جائزة هولندا»
1 سبتمبر 2025 21:08

 
زاندفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بياستري يوسع فارق الصدارة في «الفورمولا-1»!
هاميلتون ينسحب للمرة الأولى مع فيراري


أكد أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن لاندو نوريس، سائق الفريق، سيقدم أداءً أفضل كثيراً، بعد تقلص فرصه في الفوز ببطولة العالم للسائقين بعد تعطل محرك سيارته، الذي دفعه لعدم إكمال سباق جائزة هولندا الكبرى.
أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن نوريس يتخلف حالياً بفارق 34 نقطة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري، قبل تسع جولات على انتهاء الموسم الجاري، وذلك بعد تعطل محرك سيارته قبل سبع لفات من نهاية السباق الذي أقيم الأحد.
وأضافت أن نوريس «25 عاماً» كان على وشك احتلال المركز الثاني خلف بياستري، مما كان سيمنحه فرصة تقليص الفارق بينهما إلى 16 نقطة، ويستعد السائق البريطاني لمهمة صعبة للغاية للتمسك بفرصه في الفوز باللقب العالمي.
وتعهد نوريس ببذل أقصى جهد لتقليص الفارق مع تبقي 249 نقطة متاحة، ويعتقد ستيلا مدير مكلارين أن تعثر السائق البريطاني في سباق هولندا، سيدفعه للظهور بأداء أفضل.
قال ستيلا: «ربما نرى نسخة أفضل من لاندو، حان الوقت المناسب لإظهار أفضل ما لديه، وأتطلع لرؤيته في السباقات القادمة، وأثق أنها ستكون منافسة رائعة في الفورمولا-1، وستكون مثيرة للغاية مع زميله أوسكار».
وأضاف «نعرف موهبة نوريس، وأثق أن موقفه الحالي في المنافسة، سيمنحه دافعاً إضافياً لمحاولة تقديم أفضل ما لديه».
وشدد مدير مكلارين: «ولكن يبقى الأهم بالنسبة لنا أن يواصل الفريق المنافسة بالخطة التي حددناها، وأن نتسم بالحياد قدر الإمكان مع تقدير الطموحات الشخصية لكل من نوريس وبياستري، وما حدث في سباق هولندا، لن يغير إطلاقاً من أسلوب العمل في فريقنا».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
هولندا
مكلارين
لاندو نوريس
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©