بريمن يسعى لاستعارة مهاجم باير ليفركوزن

يسعى نادي فيردر بريمن الألماني لإبرام صفقة مع غريمه باير ليفركوزن، بضم المهاجم النيجيري فيكتور بونيفيس على سبيل الإعارة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

كشفت قناة سكاي وموقع (دايشستوبيه) الإلكتروني عن مساعي بريمن نحو هذه الصفقة، لكن لم يتضح بعد إمكانية إتمامها من عدمها.

انضم بونيفيس إلى ليفركوزن في عام 2023 وأسهم في تتويج الفريق بالثنائية المحلية، الدوري والكأس في 2024، ولكن خسر مكانه في التشكيل الأساسي بالموسم الماضي لصالح زميله، باتريك شيك، كما انضم كريستيان كوفاني للفريق خلال الصيف الجاري.

وكاد بونيفيس أن ينتقل إلى ميلان الأسبوع الماضي، لكنه لم يجتز الفحص الطبي، أما بريمن فقد خسر أفضل مهاجميه، مارفن دوكش، الذي انتقل إلى برمنجهام سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».