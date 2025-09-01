الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شتوتجارت يتعاقد مع الخنوس من ليستر

شتوتجارت يتعاقد مع الخنوس من ليستر
1 سبتمبر 2025 21:48

 
شتوتجارت (أ ف ب)

تعاقد شتوتجارت الألماني مع الدولي المغربي بلال الخنوس قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما أفاد الناديان.
ووقّع النادي الألماني مع لاعب الوسط المغربي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء الملزم مقابل 35 مليون دولار العام المقبل.
وسينتقل ابن الـ 21 عاماً إلى البوندسليجا بعد سنة واحدة على انضمامه إلى ليستر قادماً من جنك البلجيكي مقابل 27 مليون دولار.
وارتبط اسم الخنوس بالانضمام إلى العديد من الأندية هذا الصيف، بما فيها كريستال بالاس الإنجليزي إلا أن شتوتجارت نجح في خطف توقيعه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
واستُبعد اللاعب عن تشكيلة ليستر في الفترة الأخيرة، ذلك بعد أن أشار مدرب «الذئاب» الإسباني مارتي سيفوينتيس إلى أنه «غير جاهز ذهنياً» للمشاركة.
وشهدت فترته في ليستر تقلبات عدّة، فبعد انطلاقة بطيئة، أصبح أحد ركائز الفريق خلال الموسم الذي هبط في نهايته الفريق من الدوري الممتاز، بعد أن أنهى الموسم الماضي بثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 39 مباراة.
لعب دوراً أيضاً في الفوز على شيفيلد يونايتد في المرحلة الافتتاحية من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم عندما قام بتمريرتين حاسمتين.
وتُعد صفقة شتوتجارت التي تُلزم النادي بشراء الخنوس في الصيف المقبل، أكبر صفقة بيع لليستر خلال فترة الانتقالات، رغم أن الجزء الأكبر من قيمة الصفقة لن يحصل عليه حتى السنة المالية المقبلة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
المغرب
ليستر سيتي
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
