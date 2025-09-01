الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فياريال يضم ميكوتادزه

فياريال يضم ميكوتادزه
1 سبتمبر 2025 21:55

ليون (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تن هاج وليفركوزن «أسرع إقالة» في تاريخ «البوندسليجا»!
مفارقة بداية الموسم.. «الكبار» في مراكز غريبة!


انضم المهاجم الدولي الجورجي جورج ميكوتادزه الى فياريال الإسباني، قادماً من ليون الفرنسي مقابل 36 مليون يورو (41 مليون دولار)، بحسب ما أعلن الأخير قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
وقال ليون إن الصفقة تمنحه خمسة ملايين يورو مكافآت إضافية، كاشفاً أيضاً عن استفادته من 10 في المئة من أرباع أي صفقة بيع محتملة في المستقبل.
ووُلد المهاجم البالغ 24 عاماً في ليون وانضم إلى نادي مسقط رأسه في يوليو من العام الماضي قادماً من متز، بعد أداء فردي شيّق في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.
وسجّل ميكوتادزه 17 هدفاً في جميع المسابقات مع ليون الموسم الماضي، وسجّل أيضاً هدفاً في افتتاح هذا الموسم.
وافق النادي الفرنسي على عملية البيع من أجل التخفيف من أزمته المالية، حيث يأتي رحيل ميكوتادزه بعد رحيل اثنين من أبرز لاعبيه هذا الصيف وهما المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت، والنجم الشاب ريان الشرقي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
تم إنزال ليون إلى دوري الدرجة الثانية (ليج 2) في يونيو الماضي بسبب ديونه، قبل أن يتم إلغاء القرار بعد الاستئناف.
ويسعى النادي مذاك الحين إلى جمع أموال إضافية من خلال بيع اللاعبين، إلى جانب تقليص قيمة الرواتب.
وقال ميكوتادزه في حديثه لجماهير ليون، عقب الفوز على مارسيليا 1-0 في مباراة لم يشارك فيها «سأغادر ليون بقلب مثقل».
وتابع: «كنت أرغب في صناعة التاريخ هنا، لكن هذه هي كرة القدم. يجب أن تأتي مصلحة النادي والمؤسسة أولاً».
وينضم الجورجي إلى فريق «الغواصة الصفراء» الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتُعد صفقة انتقاله من الأكبر في الدوري الإسباني في الصيف الحالي، وحدهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أنفقا مبلغاً أكبر على إحدى صفقاتهما خلال الصيف.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ليون
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©