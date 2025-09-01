فياريال يضم ميكوتادزه

ليون (أ ف ب)



انضم المهاجم الدولي الجورجي جورج ميكوتادزه الى فياريال الإسباني، قادماً من ليون الفرنسي مقابل 36 مليون يورو (41 مليون دولار)، بحسب ما أعلن الأخير قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ليون إن الصفقة تمنحه خمسة ملايين يورو مكافآت إضافية، كاشفاً أيضاً عن استفادته من 10 في المئة من أرباع أي صفقة بيع محتملة في المستقبل.

ووُلد المهاجم البالغ 24 عاماً في ليون وانضم إلى نادي مسقط رأسه في يوليو من العام الماضي قادماً من متز، بعد أداء فردي شيّق في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وسجّل ميكوتادزه 17 هدفاً في جميع المسابقات مع ليون الموسم الماضي، وسجّل أيضاً هدفاً في افتتاح هذا الموسم.

وافق النادي الفرنسي على عملية البيع من أجل التخفيف من أزمته المالية، حيث يأتي رحيل ميكوتادزه بعد رحيل اثنين من أبرز لاعبيه هذا الصيف وهما المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت، والنجم الشاب ريان الشرقي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

تم إنزال ليون إلى دوري الدرجة الثانية (ليج 2) في يونيو الماضي بسبب ديونه، قبل أن يتم إلغاء القرار بعد الاستئناف.

ويسعى النادي مذاك الحين إلى جمع أموال إضافية من خلال بيع اللاعبين، إلى جانب تقليص قيمة الرواتب.

وقال ميكوتادزه في حديثه لجماهير ليون، عقب الفوز على مارسيليا 1-0 في مباراة لم يشارك فيها «سأغادر ليون بقلب مثقل».

وتابع: «كنت أرغب في صناعة التاريخ هنا، لكن هذه هي كرة القدم. يجب أن تأتي مصلحة النادي والمؤسسة أولاً».

وينضم الجورجي إلى فريق «الغواصة الصفراء» الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتُعد صفقة انتقاله من الأكبر في الدوري الإسباني في الصيف الحالي، وحدهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أنفقا مبلغاً أكبر على إحدى صفقاتهما خلال الصيف.