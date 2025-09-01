الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يونس موسى ينتقل من ميلان إلى أتالانتا

يونس موسى ينتقل من ميلان إلى أتالانتا
1 سبتمبر 2025 22:17

بيرجامو (أ ب)

انضم يونس موسى، لاعب وسط منتخب أميركا ونادي ميلان إلى فريق أتالانتا على سبيل الإعارة.
لم يكشف الفريقان الإيطاليان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية محلية كشفت أنها كلفت خزينة أتالانتا ملايين يورو (7. 4 مليون دولار) لاستعارة اللاعب لموسم واحد مع بند يسمح بانتقاله نهائيا مقابل 24 مليون يورو (28 مليون دولار).
ولد موسى في نيويورك لكنه نشأ في إيطاليا وإنجلترا، وكان ركيزة أساسية في صفوف ميلان منذ قدومه من فالنسيا الإسباني في2023.
كما خاض يونس موسى «22 عاماً» ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الأميركي منذ مشاركته الأولى في عام 2020، وكان يحق له أيضاً تمثيل منتخبات إنجلترا وإيطاليا وغانا.
أنهى أتالانتا الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكن الفريق يعاني منذ رحيل المدرب جيان بييرو جاسبريني لينتقل إلى تدريب روما، وذلك بعد تسع سنوات مع أتالانتا.
واستهل أتالانتا مشواره في الدوري هذا الموسم بتعادلين أمام بيزا الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية، وبارما.
يستضيف أتالانتا فريق ليتشي في الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي في 14 سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولي، قبل أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب.

الدوري الإيطالي
ميلان
أتالانتا
أميركا
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
