جاكسون لا يرغب في العودة إلى تشيلسي



لندن (د ب أ)



أكد وكيل أعمال المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، أن موكله لن يعود لتشيلسي الإنجليزي مجدداً، مشيراً إلى أنه سيقاتل بكل ما لديه من أجل إتمام صفقة انتقاله خارج النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الأمور لم تحسم بعد بخصوص المهاجم السنغالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، حيث يواصل جاكسون رفض طلب تشيلسي بالعودة إلى النادي بعد فشل صفقة انضمامه إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وعلمت (بي أيه ميديا) أن المهاجم الدولي السنغالي كان لا زال متواجداً في ألمانيا حتى الاثنين، وذلك بعد وصوله هناك يوم السبت بعد حصوله على إذن بالسفر إلى ألمانيا من أجل إجراء الفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وألغى تشيلسي صفقة رحيل مهاجمه السنغالي والتي كانت على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 56 مليون جنيه إستررليني (75 مليون دولار) وذلك بعد ساعات من تعرض مهاجمه ليام ديلاب لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز بها الفريق على فولهام يوم السبت الماضي، والتي من المقرر أن تبعده عن الملاعب مدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

ومنذ ذلك الحين أكد بايرن ميونخ انسحابه من الصفقة بعد أن طلب تشيلسي من مهاجمه العودة.

وقال علي بارات، وكيل أعمل جاكسون، في رسالة لـ(بي أيه ميديا): «كان نيكولاس جاهزاً وبايرن كذلك، كنا جميعا نستعد للاتفاق على مشروع عالمي، لكن إلغاء الاتفاق في اللحظة الأخيرة أغضبنا كثيراً».

وأضاف: «لكننا لم نستسلم وسأقاتل بكل شيء للتأكد من أن الخطوة المقبلة تلبي طموحات نيكولاس وموهبته وشغفه مثلما خططنا معاً، أتمنى أن ينجح تشيلسي في تعويض الإصابة المؤسفة التي تعرض لها ليام ديلاب».