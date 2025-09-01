الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد

نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد
1 سبتمبر 2025 22:37

نابولي (رويترز)

قال نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه ضم المهاجم الدنمركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، بعقد إعارة لموسم واحد، ليقلص بذلك الفريق مخاوفه بشأن الهجوم بعد إصابة روميلو لوكاكو.
وجاءت إصابة لوكاكو في الفخذ ليصبح لورنسو لوكا، المعار من أودينيزي، المهاجم الوحيد في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.
ويتضمن عقد هويلوند التزاماً مشروطاً يقضي بضم اللاعب بعقد نهائي مقابل 44 مليون يورو (51.51 مليون دولار)، في حال تأهل نابولي لدوري الأبطال.
وكان هويلوند (22 عاماً) انضم إلى يونايتد قادماً من أتالانتا عام 2023 مقابل نحو 70 مليون جنيه إسترليني، لكنه واجه صعوبة في تحقيق ما كان متوقعاً منه في أولد ترافورد، وسجل 14 هدفاً فقط خلال 62 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنفق يونايتد نحو 200 مليون إسترليني على صفقات اللاعبين هذا الصيف، وعزز هجومه بضم بنيامين سيسكو وماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، واستُبعد هويلوند من تشكيلة الفريق في آخر أربع مباريات.
ويسعى هويلوند لمضاهاة مستويات زميله السابق في يونايتد سكوت مكتوميناي مع نابولي، إذ لم يهدر أي وقت في وضع بصمته بعد انضمامه للفريق العام الماضي وأنهى موسمه الأول أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نابولي
