دي مينور إلى ربع نهائي «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



بلغ الأسترالي أليكس دي مينور المصنّف الثامن عالمياً الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على السويسري لياندرو ريدي المتأهل من التصفيات 6-3 و6-2 و6-1.

ونجح الأسترالي الذي بلغ الدور نفسه العام الماضي في فلاشينج ميدوز في حسم اللقاء بعد ساعة و33 دقيقة.

ولم يستطع رييدي الذي تراجع تصنيفه العالمي إلى 435 بعد خضوعه لجراحتين في الركبة في الأشهر الـ12 الأخيرة، في مضاهاة منافسه دي مينور المهاري.

وكسر ابن الـ 26 عاماً إرسال منافسه ثماني مرات واستفاد من ارتكاب السويسري 39 خطأ مباشراً ليحقّق فوزاً سهلاً.

بلغ دي مينور ربع النهائي خمس مرات في بطولات الجراند سلام، لكنه لم يستطع تجاوز هذا الدور قط.

ويلتقي الأسترالي في دور الثمانية مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الفائز على الروسي أندري روبليف 7-5 و6-3 و6-4.

وقال دي مينور: «أنا فخور جداً بما حققته»، مضيفاً: «في نهاية المطاف هذا هو المكان الذي أريد أن أكون به، أريد أن ألعب من أجل الألقاب الكبرى، أريد أن اكون في قلب المنافسة».

وأضاف: «أضع نفسي في الأماكن الصحيحة وهنا يأتي التأهل إلى ربع النهائي. أريد أن أمضي قدما وأذهب إلى البعيد».

وفي المباراة الثانية، استعاد أوجيه-ألياسيم كسر الإرسال في المجموعة الأولى، قبل أن يسيطر على المباراة أمام منافسه الروسي، محققاً بذلك فوزه الثاني فقط على روبليف في تسع محاولات.

وواصل أوجيه-ألياسيم (25 عاماً) عروضه القوية بعدما أقصى الألماني ألكسندر زفيريف من الدور السابق.

وسبق لأوجيه-ألياسيم أن بلغ المرتبة السادسة في التصنيف العالمي في العام 2022، لكنه لم يتمكن من بلوغ ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وتُعد أبرز نتيجة له في الجراند سلام عندما بلغ نصف النهائي في فلاشينج ميدوز قبل أربعة أعوام.

وقال الكندي: «لديّ شعور أفضل حتى من المرة الأولى».

وتابع: «أعتقد أنني المرة الأولى كنت في سن الـ21، كنت في طريقي نحو الصعود، أن تمرّ ببعض النكسات، الإصابات والمعاناة مع الثقة، العودة للمرة الثانية إلى ربع النهائي شعور رائع».