«الجودو» يختتم استعداده لبطولة الصين بمعسكر طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني الأول للجودو يوم الاثنين المقبل، معسكره التدريبي الختامي في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الجانبين، والذي يستمر حتى 25 سبتمبر الحالي، استعداداً للعديد من المشاركات الإقليمية والدولية، والتي تبرز فيها المشاركة في بطولة «جراند برى قواندو للجودو» المقررة في الصين من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي.

وتضم القائمة النهائية المشاركة 5 لاعبين، وهم: سيمون قسطنطين في وزن تحت 60 كجم، وكريم عبد اللطيف وناجي يزبيك تحت 73 كجم، وعمر مراد تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم، وضمت قائمة المشاركة في البطولة حتى الآن 24 دولة من بينها 3 منتخبات عربية، هي منتخبنا، بجانب البحرين التي تشارك بمنتخبها الأول عبر 7 لاعبين، وجيبوتي التي تشارك بلاعب واحد.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن المنتخب أمامه تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة، وصولاً إلى بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام من 27 إلى 29 نوفمبر القادم، وتأتي ضمن برنامج الإعداد المعتمد المؤهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

أضاف: «برنامج المنتخب المقبل، يتضمن المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، من 7 إلى 10 نوفمبر، ويعود بعدها منتخبنا لمعسكر أبوظبي، استعداداً لبطولة الجراند سلام التي تقام بصالة أرينا مبادلة في أبوظبي.