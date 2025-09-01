شفيونتيك تكرر إنجاز شارابوفا بعد 20 عاماً!

نيويورك (رويترز)



صعدت البطلة السابقة إيجا شفيونتيك إلى دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 6-3 و6-1 على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 13.

وبفوز اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً على ملعب لويس أرمسترونج، أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى دور الثمانية على الأقل في جميع البطولات الأربع الكبرى خلال موسم واحد، منذ أن حققت ماريا شارابوفا هذا الإنجاز عام 2005 وعمرها 18 عاماً.

وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، كررت شفيونتيك تفوقها في الشوط السابع عندما فشلت محاولة ألكسندروفا في ضربة على الشبكة، لتسمح لبطلة نسخة 2022 بالفوز في المجموعة الأولى بعدها بقليل.

وبعدها، لم تتراجع شفيونتيك، الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إذ فرضت هيمنتها على المجموعة الثانية لتتفوق على ألكسندروفا وتواصل تقدمها لأن تصبح أول لاعبة بعد سيرينا وليامز في 2012 تفوز ببطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة في العام نفسه.