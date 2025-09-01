أبوظبي تستضيف مونديال الكيك بوكسينج للمرة الأولى خارج أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، استضافة أبوظبي بطولة العالم للكيك بوكسينج «الماسترز والسينيرز» من 21 إلى 30 نوفمبر 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في أول نسخة تقام خارج القارة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (WAKO) واتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بحضور روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وفي هذه المناسبة، أكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن استضافة بطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي، تمثل إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للدولة، وتجسد ثقة الاتحادات الدولية في قدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات القتالية، بفضل الدعم والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، معتبراً أن البطولة ستوفر منصة مهمة لإبراز التطور الكبير الذي حققته اللعبة على المستويين المحلي والدولي. من جانبه، أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن فخره باختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن الاتحاد الدولي يعتمد نظاماً شفافاً للاعتماد على غرار ما يحدث مع الألعاب الأولمبية. وأضاف: «وقع الاختيار على الإمارات لما تشهده من نمو في رياضة الكيك بوكسينج، ولإمكاناتها مركزاً إقليمياً رائداً، حيث ستُنظم البطولة لأول مرة في أبوظبي. ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 150 دولة، وهو حدث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الإمارات».

وأكد علي خوري، أن تنظيم البطولة في أبوظبي يمثل نقلة نوعية في تاريخ اللعبة، لافتاً إلى أن استضافتها للمرة الأولى خارج أوروبا في دولة عربية يعكس المكانة المتميزة للإمارات.

وأوضح أن البطولة تشكل إضافة مهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية الكبرى، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضتي الكيك بوكسينج والمواي تاي، ما ساهم في تعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والعالمي.