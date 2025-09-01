برعاية محمد الشرقي.. اختتام بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج



الفجيرة (وام)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ختام بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 75 دولة حول العالم، في مقر المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وكرّم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في فئات البطولة، حيث جاءت النتائج في فئاتها كالتالي، حيث حصل على المركز الأول في فئة السوبر ستارز منفرداً والميدالية الذهبية وكأس البطولة الهندي «برناف في» برصيد سبع نقاط، وحل ثانياً وحصد الميدالية الفضية الأميركي «جاكوب براندون»، برصيد ست نقاط، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية بالرصيد نفسه، المكسيكي «مارتينيز ألكانتارا، خوسيه إدواردو».

وفي فئة الماسترز، حصل على المركز الأول منفرداً والميدالية الذهبية وكأس البطولة الأميركي «هاردواي برجنتون» برصيد سبع نقاط ونصف النقطة، وحل ثانياً والميدالية الفضية التركي «اكباس أوموت أتا» برصيد ست نقاط، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية بالرصيد نفسه، الإيراني «أشرف أرتين».

أما في الفئة المفتوحة open فقد حصل على المركز الأول منفرداً والميدالية الذهبية وكأس البطولة الكازاخستاني «أليمازهان» برصيد ثماني نقاط، وذهبت الميدالية الفضية للأرميني «ديفيد باركيسيان» برصيد سبع نقاط ونصف النقطة، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية، «شاريف اليار» لاعب تركمانستان بالرصيد نفسه.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسخة الأولى للبطولة حظيت بمشاركة لافتة من اللاعبين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى حرص واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعم رياضة الشطرنج، وتشجيع الشباب والمهتمين على ممارستها وتنظيم بطولاتها، مما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً جاذباً للعبة الشطرنج والمسائل الذهنية على مستوى المنطقة والعالم.

كما نوّه الدكتور عبدالله آل بركت، بأن البطولة تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في استضافة البطولات الدولية، وتطوير مهارات اللاعبين والمُحكمين المحليين، ورفع مستوى لعبة الشطرنج في المنطقة، وجذب عشاق اللعبة من العالم.

حضر ختام البطولة، دانا ريزنيس، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتيشيبوسو لو بانك، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، ومحمد المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، وتريم مطر، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات الشطرنجية.