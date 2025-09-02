أدريان إلى ميلان.. «الإيطالي» يجمع رابيو و«رو» بعد شجار مرسيليا

روما (أ ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي مساء الاثنين تعاقده مع الفرنسي الدولي أدريان رابيو من صفوف مرسيليا.

واضطر رابيو للرحيل عن مرسيليا بعد دخوله في شجار مع الإنجليزي جوناثان رو في غرفة خلع الملابس، ليرحلا سوياً عن الفريق.

وقد يجد رابيو نفسه في مواجهة مباشرة مع رو في أول ظهور له مع ميلان، حينما يواجه بولونيا الذي تعاقد مؤخراً مع رو.

وظهر رابيو بشكل متميز مع مرسيليا وساهم في عودة الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 1993 للبطولة القارية. لكن مرسيليا قرر وضع لاعبه الدولي على قائمة الانتقالات، بعد شجاره مع رو في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة أمام رين بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الفرنسي.

ويلتقي ميلان مع ضيفه بولونيا في 14 سبتمبر.

وتردد أن ميلان دفع لمارسيليا حوالي 10 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات رابيو، الذي وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع الفريق.

وكان رابيو رحل عن يوفنتوس قبل عام واحد وانتقل إلى مرسيليا، وفاز رابيو بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة خلال خمس سنوات قضاها مع يوفنتوس.

وانضم رابيو البالغ من العمر 30 عاماً، لقائمة منتخب فرنسا الذي يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة المقبل بمواجهة أوكرانيا.