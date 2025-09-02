«السياحة السعودية» تستهدف الأسواق العالمية بحملة رونالدو الترويجية

الرياض (د ب أ)

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي"، ضمن حملتها العالمية الجديدة بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر، تحت شعار "أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لاستمتع بالمزيد"، لإبراز تنوع وثراء الفعاليات العالمية في السعودية.

وتستهدف الحملة عدداً من الأسواق العالمية الرئيسية، من بينها أوروبا والهند والصين، وتسلط الضوء على جدول الفعاليات الذي تحتضنه السعودية على مدار العام، ويشمل بطولات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسباقات فورمولا- 1، وبطولة جولف "ليف" وأهم بطولات التنس والملاكمة، إضافة لدوري روشن السعودي، مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً دولياً لأهم الأحداث الرياضية المرتقبة، ومن ضمنها كأس آسيا 2027، وأولمبياد الرياضات الإلكترونية 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، في تأكيد لالتزامها الدائم بتقديم تجربة متكاملة للمشجعين من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة السعودية للسياحة مساء الاثنين.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب: "تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات العالمية، ونحن في القطاع السياحي ملتزمون بمواصلة بناء مشهد سياحي متكامل يلهم العالم، ويمنح الزوار تجارب استثنائية تبقى في ذاكرتهم".

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن إطلاق جدول الفعاليات يمثل بداية مرحلة جديدة للترويج المبكر لهذه الفعاليات في مختلف دول العالم، وهي مرحلة تجسد ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الشركاء من القطاع السياحي في الأسواق المستهدفة.

وقال كريستيانو رونالدو: "أعتز كثيرا بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ موقعها منصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وهي خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية المتجددة، وما يبعث على الإعجاب هو حرص المملكة على أن يكون تقدمها المستقبلي متجذراً في أصالتها الثقافية وقيمها الراسخة لتجسد نموذجاً فريداً يجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم".