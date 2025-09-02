الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السياحة السعودية» تستهدف الأسواق العالمية بحملة رونالدو الترويجية

«السياحة السعودية» تستهدف الأسواق العالمية بحملة رونالدو الترويجية
2 سبتمبر 2025 08:31

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل إلى الرياض في زيارة أخوية وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه
فيليكس ينضم إلى قائمة أساطير الدوري السعودي

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي"، ضمن حملتها العالمية الجديدة بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر، تحت شعار "أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لاستمتع بالمزيد"، لإبراز تنوع وثراء الفعاليات العالمية في السعودية.
وتستهدف الحملة عدداً من الأسواق العالمية الرئيسية، من بينها أوروبا والهند والصين، وتسلط الضوء على جدول الفعاليات الذي تحتضنه السعودية على مدار العام، ويشمل بطولات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسباقات فورمولا- 1، وبطولة جولف "ليف" وأهم بطولات التنس والملاكمة، إضافة لدوري روشن السعودي، مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً دولياً لأهم الأحداث الرياضية المرتقبة، ومن ضمنها كأس آسيا 2027، وأولمبياد الرياضات الإلكترونية 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، في تأكيد لالتزامها الدائم بتقديم تجربة متكاملة للمشجعين من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة السعودية للسياحة مساء الاثنين.
وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب: "تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات العالمية، ونحن في القطاع السياحي ملتزمون بمواصلة بناء مشهد سياحي متكامل يلهم العالم، ويمنح الزوار تجارب استثنائية تبقى في ذاكرتهم".
وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن إطلاق جدول الفعاليات يمثل بداية مرحلة جديدة للترويج المبكر لهذه الفعاليات في مختلف دول العالم، وهي مرحلة تجسد ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الشركاء من القطاع السياحي في الأسواق المستهدفة.
وقال كريستيانو رونالدو: "أعتز كثيرا بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ موقعها منصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وهي خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية المتجددة، وما يبعث على الإعجاب هو حرص المملكة على أن يكون تقدمها المستقبلي متجذراً في أصالتها الثقافية وقيمها الراسخة لتجسد نموذجاً فريداً يجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم".

رونالدو
السعودية
النصر
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©