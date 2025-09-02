الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
منصب مدير الفريق في دورينا.. «نيو لوك» بالنجوم القدامى

منصب مدير الفريق في دورينا.. «نيو لوك» بالنجوم القدامى
2 سبتمبر 2025 09:16

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد الموسم الحالي ظهور العديد من الوجوه الجديدة داخل الأندية، على صعيد المدربين أو الإداريين أو حتى مجالس الإدارات، إلا أن أبرز ما شهده هذا الموسم هو التغييرات، التي حدثت في منصب مدير الفريق واستقدام مجموعة من النجوم القدامى في عدد من الأندية، لتولي هذا المنصب لتخريج كوادر إدارية جديدة.
ويعد صالح المنهالي مدير فريق الوحدة أبرز الوجوه الجديدة في هذا المنصب، وجاء نجم الفريق السابق خلفاً لعبد السلام جمعة، الذي تولى المهمة لعدة سنوات، ويعد المنهالي واحداً من النجوم السابقين للعنابي، وسبق أن حقق العديد من البطولات مع الفريق، وهو من اللاعبين الذين تواجدوا ضمن صفوف فريق الوحدة الفائز بأخر ألقاب النادي في الدوري عام 2010.
وتستبشر جماهير الوحدة بصالح المنهالي، لاسيما وأنه من هذا الجيل الذي ذاق طعم بطولة الدوري مع الفريق قبل خمسة عشرة عاماً.
وفي بني ياس أعلنت إدارة النادي قبل بداية الموسم عن تعيين يوسف جابر إدارياً لفريق كرة القدم، ويعد جابر من أبرز نجوم النادي السابقين، لاسيما وأنه كان ضمن الجيل الذهبي للسماوي في عصر الاحتراف، بل كان قائد هذا الجيل الذي ظهر بشكل لافت واحتل العديد من المراكز المتقدمة، أبرزها مركز الوصيف.
كما عين العين ماثيو ألكسندر بينيت مدير فريق أستون فيلا الإنجليزي السابق مديراً للفريق في سابقة جديدة على دورينا، وجاء أحمد مبارك نجم العين السابق ضمن الطاقم الإداري للزعيم على دكة البدلاء، ليكون ضمن كوادر النجوم الجالسين ضمن الجهاز الإداري، وليس ضمن قائمة الفريق داخل الملعب.
وكان الجزيرة أول من بدأ بتغيير الوجوه في هذا المنصب واستقدام نجم جديد في العام الماضي، حيث عين خميس إسماعيل في منصب مدير الفريق قبل انطلاق الموسم الماضي.

الوحدة
العين
الجزيرة
