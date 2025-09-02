الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«فلاشينج ميدوز».. سينر يسحق بوبليك في الطريق إلى دور الثمانية

«فلاشينج ميدوز».. سينر يسحق بوبليك في الطريق إلى دور الثمانية
2 سبتمبر 2025 09:30

نيويورك (رويترز)

واصل يانيك سينر حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس "فلاشينج ميدوز"، مسيرته الرائعة في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة، بفوزه الساحق 6-1 و6-1 و6-1 على لاعب كازاخستان ألكسندر بوبليك المصنف 23، ليبلغ دور الثمانية في فلاشينج ميدوز اليوم الثلاثاء.
ودخل اللاعب الإيطالي المصنف الأول إلى ملعب آرثر آش بحثاً عن فوزه 25 توالياً في البطولات الأربع الكبرى على أرضيته المفضلة، ولم يواجه أي مشاكل رغم قوة منافسه بعدما انطلق دون هوادة منذ البداية.
وكسر سينر إرسال بوبليك مرتين ليتقدم 4-صفر قبل أن يتمكن بوبليك من الفوز بأول شوط له في المباراة، وطارد الإيطالي المهيمن (24 عاماً) كرة قصيرة خلف الشبكة ليردها بضربة خلفية قوية أنهت المجموعة الافتتاحية بكسر آخر للإرسال.
ولم تفلح محاولات بوبليك في تعطيل إيقاع سينر بالمزيد من الكرات القصيرة خلف الشبكة، وكلفته أخطاء إرساله التأخر بمجموعتين، قبل أن ينطلق سينر إلى دور الثمانية للمرة الثامنة توالياً ليضرب موعداً مع مواطنه لورنسو موسيتي.

