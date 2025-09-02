الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فلاشينج ميدوز».. شفيونتيك تسير بثبات وأوساكا تطيح جوف

«فلاشينج ميدوز».. شفيونتيك تسير بثبات وأوساكا تطيح جوف
2 سبتمبر 2025 09:45

نيويورك(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز» تجدد صراع ديوكوفيتش وألكاراز في قبل النهائي
مشجع يضع سينر في موقف محرج

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (13) بنتيجة 6-3 و6-1 الاثنين، فيما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالأميركية كوكو جوف الثالثة من ثمن النهائي.
في المباراة الأولى، عزّزت البولندية سلسلة انتصاراتها المتتالية في بطولات الجراند سلام إلى 11، فيما تواصل سعيها لإحراز لقبها الثاني في فلاشينج ميدوز.
وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في تكرار لنهائي ويمبلدون الذي حسمته شفيونتيك لمصلحتها 6-0 و6-0.
وتأهلت البولندية إلى ربع النهائي أو أكثر في جميع البطولات الكبرى في موسم واحد للمرة الأولى، باحثة عن لقبها السابع في الجراند سلام.
ووجهت أوساكا رسالة قوية بإقصائها جوف من ثمن النهائي بعد أن تغلبت عليها 6-3 و6-2.
وحقّقت أوساكا بداية قوية بكسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي للمباراة على ملعب آرثر آش، في حين ظهرت قوية على إرسالها، لترتكب جوف 33 خطأ مباشرا.
وتُعد هذه النتيجة الأفضل بالنسبة لابنة ال 27 عاماً حاملة اللقب مرتين في فلاشينج ميدوز، في إحدى البطولات الكبرى منذ تتويجها بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.
وعانت اليابانية الأمرَين منذ عودتها إلى المنافسة بعد وضعها مولودتها الجديدة، في عام 2023.
وأوضحت أوساكا التي سبق أن هزمت جوف عندما كانت في سن الـ 15 في أولى مواجهاتهما في عام 2019 «كنت في المدرجات بعد شهرين من ولادتي أشاهد كوكو، وكنت أتمنى حقاً أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى الملعب واللعب».

فلاشينج ميدوز
إيجا شفيونتيك
كوكو جوف
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©