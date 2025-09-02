«فلاشينج ميدوز».. شفيونتيك تسير بثبات وأوساكا تطيح جوف

نيويورك(أ ف ب)

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (13) بنتيجة 6-3 و6-1 الاثنين، فيما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالأميركية كوكو جوف الثالثة من ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، عزّزت البولندية سلسلة انتصاراتها المتتالية في بطولات الجراند سلام إلى 11، فيما تواصل سعيها لإحراز لقبها الثاني في فلاشينج ميدوز.

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في تكرار لنهائي ويمبلدون الذي حسمته شفيونتيك لمصلحتها 6-0 و6-0.

وتأهلت البولندية إلى ربع النهائي أو أكثر في جميع البطولات الكبرى في موسم واحد للمرة الأولى، باحثة عن لقبها السابع في الجراند سلام.

ووجهت أوساكا رسالة قوية بإقصائها جوف من ثمن النهائي بعد أن تغلبت عليها 6-3 و6-2.

وحقّقت أوساكا بداية قوية بكسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي للمباراة على ملعب آرثر آش، في حين ظهرت قوية على إرسالها، لترتكب جوف 33 خطأ مباشرا.

وتُعد هذه النتيجة الأفضل بالنسبة لابنة ال 27 عاماً حاملة اللقب مرتين في فلاشينج ميدوز، في إحدى البطولات الكبرى منذ تتويجها بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وعانت اليابانية الأمرَين منذ عودتها إلى المنافسة بعد وضعها مولودتها الجديدة، في عام 2023.

وأوضحت أوساكا التي سبق أن هزمت جوف عندما كانت في سن الـ 15 في أولى مواجهاتهما في عام 2019 «كنت في المدرجات بعد شهرين من ولادتي أشاهد كوكو، وكنت أتمنى حقاً أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى الملعب واللعب».