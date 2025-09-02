سوق الانتقالات الإنجليزية تكسر حاجز الـ 3 مليارات «إسترليني»

لندن (د ب أ)

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغاً قياسياً تجاوز ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (06. 4 مليار دولار) في سوق انتقالات صيفية مميزة، اختتمت بشكل مثير، عقب تعاقد ليفربول (حامل اللقب) مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذا الرقم، وفقاً لتقديرات شركة (ديلويت) المالية، تمكّن من تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ

36. 2 مليار جنيه إسترليني في الصيف قبل الماضي.

وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، التي أسدل الستار عليها أمس الاثنين، وهو رقم قياسي لم يحققه أي ناد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تجاوزت أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، نادي إيزاك السابق، حاجز الـ 200 مليون جنيه إسترليني.

وصرح تيم لون، المدير في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية، لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعتقد أن هذا يكشف مرة أخرى الطبيعة التنافسية للدوري. عدد الفرق الإنجليزية المشاركة بالمسابقات الأوروبية أكبر من أي وقت مضى، والأندية الكبرى تسعى للعودة للبطولات القارية من جديد».

وأضاف لون: «أعتقد أن الطبيعة التنافسية للصعود إلى الواجهة الأوروبية لم تكن يوماً أكثر وضوحاً من الآن».

وتابع: «أرى أن هذا ينعكس أيضاً في حجم الأعمال التجارية التي تم إنجازها. ليس بالضرورة إجمالي الإنفاق فحسب، بل إن حجم الأعمال التجارية الداخلة والخارجة من تلك الأندية يشير إلى رغبة كبيرة لديها في التحسن والوصول إلى تلك المراكز الأوروبية المرموقة».

وساهم العام الأول من دورة حقوق البث التلفزيوني المحلية الجديدة، إلى جانب رقم قياسي بلغ ستة أندية إنجليزية تستفيد من عائدات دوري أبطال أوروبا، في توفير القوة المالية اللازمة لهذه الدفعة الأخيرة من الإنفاق.

وأوضح لون: «إنها البيانات التي درسناها خلال السنوات القليلة الماضية حول انتقالات اللاعبين وإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الواضح أن هذه العوائد تتدفق إلى الأندية».

وتابع: «الأمر مجرد نتيجة لنجاح الدوري وحجمه ونطاقه - ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل أعتقد أننا نعود إلى الوراء أكثر. إن الدوري الإنجليزي الممتاز وقدرته على جذب اللاعبين والطبيعة المتميزة للمسابقة والأندية تبدو أموراً بديهية».

وأشار لون: «كانت هذه بداية دورة حقوق البث الجديدة التي تمتد لأربع سنوات. في السابق، كانت تباع هذه الدوريات فقط في دورات مدتها ثلاث سنوات، لذا تم تمديدها هذه الفترة الآن عاماً إضافياً، مما زاد عدد المباريات المعروضة على التلفزيون بشكل غير مسبوق، وبالتالي ارتفعت رسوم حقوق البث التلفزيوني الإجمالية».

يشار إلى أن هذا هو الصيف العاشر على التوالي الذي يتجاوز فيه إجمالي إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز حاجز المليار جنيه إسترليني، ولا يرى لون أي احتمال لتراجع هذا الإنفاق. واختتم لون تصريحاته قائلاً: «بعض العوامل، كما تتوقعون، سوف تستمر. صفقة البث التلفزيوني تمثل إيرادات كبيرة ثابتة لسنوات. لا توجد عوامل تغيير أخرى كثيرة في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو في مجال الأعمال التي تمارسها».