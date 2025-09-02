الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جولة مينا للجولف تتأهب لانطلاق الموسم الجديد

جولة مينا للجولف تتأهب لانطلاق الموسم الجديد
2 سبتمبر 2025 14:08

أبوظبي (الاتحاد)

كثّف منظمو جولة مينا للجولف، تحضيراتهم لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026، وهي الجولة التي تم تأسيسها عام 2011، وتعتبر مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها لا تزال الجولة الوحيدة، التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، ومعترف بها من قِبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف (OWGR).
ومن المتوقع أن تُحدث إعادة إطلاق الجولة التي طال انتظارها، نقلةً نوعية في مستقبل رياضة الجولف في المنطقة، بفضل جذبها استثمارات جريئة، وقيادة ثاقبة، أحدثها رائدة الأعمال الشهيرة دونا بنتون، مؤسسة منصة «ذا إنترتينر» العالمية لأسلوب الحياة، التي انضمت إلى قائمة أبرز داعمي الجولة الرياضية.
وتم التأكيد على تأثير جولة مينا للجولف في تحويل مسار اللاعبين نحو الأفضل، من قِبل الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، الذي شارك سابقاً في جولة مينا للجولف، واحتفل هذا الأسبوع بتحقيق لقبه الثاني في بطولة أوميجا ماسترز الأوروبية، وفوزه بخامس ألقابه بشكل عام في جولة دي بي ورلد.
وأكد كيث ووترز، رئيس الجولة والمفوض المعين حديثاً، بأن انتصار لورانس يرمز إلى أهمية الجولة في تطوير الرياضيين المحترفين، وقال: «لورانس مثالٌ يُحتذى به لِما يمكن أن تُقدمه جولة مينا للجولف للمحترفين الطموحين، واكتسب خبرةً قيّمةً هنا، ونقلها إلى جولة دي بي ورلد، وهو الآن فائزٌ متعدد الألقاب على أعلى مستوى. هدفنا هو خلق المزيد من قصص النجاح المشابهة لقصته».
سيعلن منظمو جولة مينا للجولف عن روزنامة محدَّثة لإعادة الانطلاق تضم 12 بطولة للموسم الجديد في وقت لاحق من هذا العام، كما تضم تصفيات تأهيلية، بالإضافة إلى بطولات تُقام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وسيستفيد اللاعبون من مسارات مباشرة للتقدم إلى جولة هوتيل بلانر المرموقة والتصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد، مما يعزّز مكانة جولة مينا للجولف كعنصر أساسي في منظومة الجولف الاحترافية العالمية.

 

جولف مينا
