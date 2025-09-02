الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما

سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
2 سبتمبر 2025 13:54


مانشستر (أ ف ب)
أعلن نادي مانشستر الإنجليزي، تعاقده مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، قادماً من باريس سان جرمان، بعد أربعة أعوام قضاها مع بطل فرنسا وكلّلها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويمتد العقد مع الدولي البالغ 26 عاماً لخمسة أعوام، وفقاً لتقارير صحفية.
ورحّب النادي الإنجليزي بالوافد الجديد عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يسعدنا تأكيد وصول جانلويجي دوناروما»، وقال الإيطالي: «إن التحاقي بمانشستر سيتي لحظة خاصة أفتخر بها»، وأضاف: «أنضم إلى فريق يزخر بمواهب عالمية بقيادة مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم بيب جوارديولا. إنه ناد يتمنى كل لاعب في عالم كرة القدم الانضمام إليه».
واعتبر مدير كرة القدم في سيتي، البرتغالي هوجو فيانا، أن التعاقد مع دوناروما يُعتبر دفعة قوية.
وقال فيانا: «إن سجل جانلويجي وجودته الفنية وأرقامه تتحدث عن أنفسها، ونحن في غاية السعادة لانضمامه إلينا في سيتي»، وتابع: «لقد راكم خبرات واسعة على أعلى مستوى، ويدرك تماماً متطلبات تحقيق النجاح بشكل مستدام».
ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث «عن نوعية مختلفة من الحراس»، وفق ما أفاد بعد استبعاد حارسه عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي، وتعاقد سان جرمان مع الحارس لوكا شوفالييه، قادماً من ليل، ليكون بديلاً له.

