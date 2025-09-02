«الأبيض الأولمبي» يبدأ مشوار التصفيات بمواجهة جوام غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُدشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى نهائيات النسخة السابعة للبطولة في السعودية 2026، بمواجهة ضيفه منتخب جوام في التاسعة والنصف من مساء الغد، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، التي تُفتتح بلقاء إيران وهونج كونج في السادسة والنصف مساءً على نفس الملعب.

وتشهد التصفيات الآسيوية مشاركة قياسية لـ 44 منتخباً تتنافس على بطاقات العبور إلى النهائيات، حيث جرى تقسيمها إلى 11 مجموعة تُقام مبارياتها بنظام التجمع، على أن يتأهل 15 منتخباً إلى النهائيات بواقع متصدري المجموعات ال 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، فيما تكتمل القائمة بالمنتخب السعودي المستضيف، والذي ينظم البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرفع «الأبيض الأولمبي» شعار التأهل السادس إلى النهائيات القارية في مشاركته السابعة بالتصفيات، بعدما حجز مقعده في نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018 بعد أن حلّ وصيفاً في مجموعته دون أن يتمكن من التأهل.

وتعتبر مواجهة الليلة أمام منتخب جوام الذي يشارك بدوره للمرة الثانية في التصفيات، بداية المشوار للأبيض، على أن يلتقي هونج كونج يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم مبارياته الثلاثاء المقبل أمام إيران في مواجهة قوية تحدد ملامح المتأهل عن المجموعة.

وخاض منتخبنا الأولمبي تحت قيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية الدولية عقب مشاركته السابقة في نهائيات كأس آسيا تحت 23، التي استضافتها قطر في أبريل ومايو 2024، والتي ودعها من الدور الأول.

وشملت تحضيرات «الأبيض الأولمبي» على مدار عام كامل 13 مباراة ودية، من بينها ثلاث مواجهات في النسخة السادسة لبطولة غرب آسيا بعُمان مارس 2025، أنهى خلالها مشواره في المركز السابع، بجانب معسكرين خارجيين في تايلاند وإسبانيا يونيو وأغسطس الماضيين.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي 23 لاعباً، من بينهم عناصر خبرة شاركت في النسخة الماضية من نهائيات كأس آسيا تحت 23، يتقدمهم الخماسي خالد توحيد، حمد المقبالي، سعيد المقدمي، مبارك بن زامة، ومحمد جمعة المنصوري، إلى جانب بقية اللاعبين: علي الصفار، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، فهد جاسم، أحمد مال الله، ريتشارد أكونو، هزاع شهاب، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، غيث عبدالله، مايد الكاس، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.

وأكد سالم اليعقوبي، إداري المنتخب، جاهزية «الأبيض الأولمبي» لخوض غمار التصفيات، قائلاً: «الاستعدادات مضت على قدم وساق، من خلال معسكرَي تايلاند وإسبانيا، إضافة إلى جاهزية اللاعبين مع أنديتهم في المعسكرات الأوروبية الصيفية، وكذلك مشاركتهم في الجولتين الأولى والثانية من الدوري»، وأضاف: «القائمة تضم أفضل العناصر، من بينهم لاعبو منتخب الشباب الذين يمثلون رافداً لمستقبل المنتخب، بجانب عناصر دولية سبق لها الظهور مع المنتخب الأول مثل الحارس حمد المقبالي الذي سيلتحق بالأولمبي مع بداية التصفيات»، وختم مؤكداً أن الاستضافة تشكل حافزاً إضافياً، وأن الهدف هو الفوز في المباريات الثلاث وحسم التأهل عبر صدارة المجموعة.

-------

أرقام:

6 مشاركات سابقة لمنتخبنا في التصفيات

5 مرات تأهل إلى النهائيات

1 إخفاق وحيد في نسخة 2018

13 مباراة ودية خاضها المنتخب استعداداً للتصفيات الحالية

-------

بطاقة المباراة:

المباراة: الإمارات الأولمبي × جوام

الملعب: استاد آل نهيان

التوقيت: 21:30

الجولة: الأولى

المجموعة: التاسعة

المنافسة: تصفيات كأس آسيا تحت 23