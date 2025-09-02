«صيف مجنون» في «ميركاتو غير مسبوق» بـ «إنفاق 7 مليارات يورو»



عمرو عبيد (القاهرة)

وصفت وسائل الإعلام والصحف العالمية، ما حدث في «الميركاتو الأخير» بـ«الجنون»، حيث أنفقت الأندية كماً طائلاً من الأموال، خلال نافذة الانتقالات الصيفية، وبلغ مجموع ما أنفقته أندية دوريات أوروبا الكُبرى «وحدها»، أكثر من 6.95 مليار يورو، مقتربة من حاجز «الـ7 مليارات»، في مشهد جديد «غير عادي» بكل تأكيد.

وبحسابات «الميركاتو الصيفي» وحده خلال المواسم الماضي، فإن القفزة المالية الحالية تُعد «غير مسبوقة»، بعدما بلغت أوجها في «صيف 2023» لتبلغ آنذاك 5.9 مليار يورو، مقتربة من «الـ6 مليارات»، في حين أن الرقم تراجع إلى 5.4 مليار في صيف الموسم الماضي، إلا أن الأمر كان تصاعدياً بصورة «لافتة» خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حيث قفز من 3.2 مليار في «ميركاتو الصيف» بموسم 2021-2022، إلى 4.88 في العام التالي، ثم توالى الصعود «المجنون»، ليبلغ تلك الآفاق الغريبة الحالية.

والآن، يواصل «البريميرليج» صدارة المشهد المالي كالعادة، بعدما أنفقت أنديته 3.65 مليار يورو، ليتفوّق الدوري الإنجليزي على أقرانه، بفارق مالي ضخم، وكان ليفربول «على غير العادة»، هو الأكثر دفعاً للأموال في تلك الفترة، بإجمالي 481.9 مليون يورو، عاقداً عدة صفقة كبيرة، أبرزها ألكسندر إيزاك، بقيمة 144 مليوناً.

الدوري الإيطالي قفز هو الآخر نحو المقدمة، مثلما كان الحال في السنوات الماضية، حيث أبرمت أنديته صفقات بقيمة 1.19 مليار يورو، والغريب أن ميلان أتى في صدارة الأكثر إنفاقاً بـ«الكالشيو»، بعد دفعه 164 مليون يورو مقابل 8 صفقات، وجاء كريستوفر نكونكو في المقدمة، بـ37 مليون يورو.

وتكرّر الأمر ذاته مع «البوندسليجا»، الذي احتل المركز الثالث بين الدوريات الكُبرى من حيث حجم الإنفاق، بمجموع 856 مليون يورو، وكانت المفاجأة أن باير ليفركوزن تصدّر القائمة الألمانية بـ198.15 مليون يورو، في حين أتى بايرن ميونيخ «رابعاً» بإنفاق 88.8 مليون يورو فقط، رغم أن لاعبه الجديد، لويس دياز، هو الأغلى في «الميركاتو»، بصفقة كلفت «البافاري» 70 مليون يورو.

وعلى غرار التراجع الذي شهده إنفاق «الليجا» طوال تلك السنوات الخمس، توجد البطولة الإسبانية حالياً بالمرتبة الرابعة، بإنفاق بلغ 684 مليون يورو، واحتفظ أتلتيكو مدريد بـ«تقاليده» في السنوات الأخيرة، إذ يُنفق كثيراً ويُعاني فنياً، وهو ما بدأ به الموسم الحالي أيضاً، بعد صرف 176 مليون يورو في سوق الانتقالات، بفارق نحو 9 مليون يورو عن ريال مدريد، وبالطبع تراجع برشلونة إلى المركز الخامس، بحجم إنفاق لم يتجاوز 27.5 مليون يورو.

أخيراً، وبعكس ما حدث في بعض المواسم السابقة، جاء «ليج ون» خامساً بين الدوريات الأوروبية الكُبرى، لأن أنديته أنفقت نحو 661.5 مليون يورو، وخطف ستراسبورج الصدارة من باريس سان جيرمان، حيث دفع الـ«آر سي إس» 127.5 مليون يورو، مقابل 103 مليون يورو لـ«الأمراء»، رغم أن لاعب «بطل أوروبا» الجديد، إليا زبارني، يُعد الصفقة الأغلى في الدوري الفرنسي، بقيمة 63 مليون يورو.