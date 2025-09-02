موسم السلة ينطلق بـ«كأس الاتحاد» 15 سبتمبر



علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد السلة انطلاق أولى مسابقات الموسم الجديد 15 سبتمبر ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، وتضم المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على ملعب المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، ويتم ترتيب الفرق في كل مجموعة من 1 إلى 4، وتتأهل جميع الفرق المشاركة إلى المرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثانية (ربع النهائي)، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بلقاء أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية في الترتيب مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

ويلتقي في الجولة الأولى، الشارقة مع الجزيرة، والبطائح مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، والنصر مع الوصل، وذلك على ملاعب الأندية المذكورة أولاً، وتستمر منافسات هذه المرحلة حتى 21 أغسطس، على أن يتم تحديد موعد المرحلة التالية من البطولة لاحقاً.