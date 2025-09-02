950 لاعباً في بطولة «مستر آند مسز وورلد» لبناء الأجسام بالفجيرة



فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل بطولة «مستر آند مسز وورلد» الدولية لبناء الأجسام في نسختها الخامسة والعشرين، التي تستضيفها إمارة الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة قياسية تضم أكثر من 950 لاعباً ولاعبة، من مختلف دول العالم، بينهم 220 محترفاً، إلى جانب إقامة بطولة العالم للمحترفين بالتزامن معها.

وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات العالمية، في رياضة بناء الأجسام، مشيداً بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي كان له الدور البارز في تعزيز حضور البطولة عالمياً وضمان نجاحها المتواصل.

وأوضح بن ماجد أن الفجيرة بفضل دعم قيادتها الرشيدة، أصبحت وجهة رئيسية لأبطال اللعبة، ومحطة أساسية في روزنامة البطولات الدولية، مضيفاً أن هذا الحدث العالمي، يمثل إضافةً نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية عموماً، ولرياضة بناء الأجسام على وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية، تتميز بمشاركة العنصر النسائي إلى جانب إقامة بطولة للهواة، على أن يكون الدخول إلى منافسات البطولة مجانياً أمام الجماهير، بما يتيح الفرصة لعشاق اللعبة لمتابعة هذا الحدث العالمي عن قرب.