منتخب الطاولة يشارك في البطولة العربية بالمغرب



دبي (وام)

أعلن اتحاد الكرة الطاولة، مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة العربية للمنتخبات 2025، التي تقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي وباستضافة الاتحاد المغربي للعبة.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن المنتخب يعود للمشاركة في البطولة العربية بعد فترة طويلة من الغياب، مع تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية وحصد الميداليات، موضحاً أن البعثة تضم 12 لاعباً في الفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 سنة.

وأضاف أن المنتخب أنهى معسكراً خارجياً في مصر أغسطس الماضي، ويواصل حالياً استعداداته بمعسكر داخلي في الإمارات، وأنه تمت الاستعانة خلاله بلاعبين من سنغافورة لزيادة مستوى الاحتكاك ورفع الكفاءة الفنية، على أن يتوجه إلى المغرب يوم 8 سبتمبر للمشاركة في المنافسات.

وأشار البحر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في الدولة، إلى جانب إعداد المواهب الواعدة، وهو ما أثمر عن تحقيق إنجازات مميزة، أبرزها وصول لاعبي الإمارات إلى المركز الـ12 عالمياً على مستوى الناشئين، وهو أفضل تصنيف في تاريخ كرة الطاولة الإماراتية.وأوضح أن الموسم المحلي سينطلق عقب عودة المنتخب من البطولة العربية، لتفادي تضارب المواعيد، وضمان مشاركة لاعبي المنتخبات في الاستحقاقات الداخلية.