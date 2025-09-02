الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الطاولة يشارك في البطولة العربية بالمغرب

منتخب الطاولة يشارك في البطولة العربية بالمغرب
2 سبتمبر 2025 16:44


دبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة الطاولة، مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة العربية للمنتخبات 2025، التي تقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي وباستضافة الاتحاد المغربي للعبة.
وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن المنتخب يعود للمشاركة في البطولة العربية بعد فترة طويلة من الغياب، مع تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية وحصد الميداليات، موضحاً أن البعثة تضم 12 لاعباً في الفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 سنة.
وأضاف أن المنتخب أنهى معسكراً خارجياً في مصر أغسطس الماضي، ويواصل حالياً استعداداته بمعسكر داخلي في الإمارات، وأنه تمت الاستعانة خلاله بلاعبين من سنغافورة لزيادة مستوى الاحتكاك ورفع الكفاءة الفنية، على أن يتوجه إلى المغرب يوم 8 سبتمبر للمشاركة في المنافسات.
وأشار البحر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في الدولة، إلى جانب إعداد المواهب الواعدة، وهو ما أثمر عن تحقيق إنجازات مميزة، أبرزها وصول لاعبي الإمارات إلى المركز الـ12 عالمياً على مستوى الناشئين، وهو أفضل تصنيف في تاريخ كرة الطاولة الإماراتية.وأوضح أن الموسم المحلي سينطلق عقب عودة المنتخب من البطولة العربية، لتفادي تضارب المواعيد، وضمان مشاركة لاعبي المنتخبات في الاستحقاقات الداخلية.

أخبار ذات صلة
انتخاب مجلس إدارة اتحاد الطاولة بالتزكية برئاسة الهاجري
برئاسة داوود الهاجري.. 7 مرشحين لانتخابات اتحاد الطاولة
منتخب الطاولة
كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©