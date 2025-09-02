الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

بطولة سباعيات الرجبي تجمع 16 منتخبناً

بطولة سباعيات الرجبي تجمع 16 منتخبناً
2 سبتمبر 2025 16:51

دبي (وام)
تقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025 بنسختها الجديدة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل على ملاعب «ذا سيفنز»، حيث يجمع الحدث أيضاً عروض موسيقية لفنانين دوليين.
وتستقطب البطولة أكثر من 80 ألف زائر سنوياً، وتشكّل محطة الانطلاق الرسمية لسلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي»، حيث ستشهد نسخة هذا العام منافسات قوية بين 8 منتخبات للرجال و8 منتخبات للسيدات على مدار يومين في الملعب رقم «1».
كما تشهد النسخة الجديدة زيادة في جدول المباريات الودية يعد هو الأكبر في تاريخ البطولة، من خلال الاستفادة من المرافق الجديدة في مجمع «ذا سيفنز»، والتي تضم الملعب رقم «9» وملعبين إضافيين للكريكيت.

