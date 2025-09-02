منتخب ألعاب القوى يشارك في 3 بطولات دولية



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، المقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025» من 7 إلى 21 نوفمبر القادم، وبطولة غرب آسيا من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأكدت البطلة مريم كريم الفائزة بذهبية سباق 400 متر حواجز في البطولة العربية بتونس مؤخراً، تطلعها للمنافسة على المزيد من الميداليات الملونة في الفترة المقبلة، ورفع رصيدها من الميداليات الذهبية بعد تتويجها بذهبيتي آسيوية الناشئين السادسة بالسعودية في أبريل الماضي.

وأوضحت كريم، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 سنة لفئة السيدات 2024، أن منتخبنا الوطني نجح في إظهار القدرات التنافسية المميزة في البطولة العربية الأخيرة بتونس، بحصد 6 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات، بالإضافة إلى فضية وبرونزيتين، بما يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من الاتحاد في تأهيل اللاعبين، وتطوير قدراتهم التنافسية لرفع علم الإمارات في منصات التتويج.