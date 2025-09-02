مولر يعود إلى بايرن

ميونيخ (د ب أ)

عاد النجم المخضرم توماس مولر إلى ناديه السابق فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويقضي مولر «35 عاماً» بضعة أيام مع بايرن قادماً من ناديه الكندي الجديد فانكوفر وايتكابس، حيث شوهد وهو يحافظ على لياقته البدنية مرتدياً زي الفريق البافاري في مركز التدريب، اليوم الثلاثاء مع لاعبين آخرين، خلت قوائم منتخباتهم الوطنية من أسمائهم في الأجندة الدولية الحالية.

ولعب مولر مع بايرن لمدة 25 عاماً، وتدرب هناك أيضاً بعد انتهاء عقده وقبل انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم. وستكون المباراة القادمة لمولر مع وايتكابس في 14 سبتمبر الجاري ضد فيلادلفيا يونيون.