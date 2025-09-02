الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مولر يعود إلى بايرن

مولر يعود إلى بايرن
2 سبتمبر 2025 18:11

ميونيخ (د ب أ)
عاد النجم المخضرم توماس مولر إلى ناديه السابق فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.
ويقضي مولر «35 عاماً» بضعة أيام مع بايرن قادماً من ناديه الكندي الجديد فانكوفر وايتكابس، حيث شوهد وهو يحافظ على لياقته البدنية مرتدياً زي الفريق البافاري في مركز التدريب، اليوم الثلاثاء مع لاعبين آخرين، خلت قوائم منتخباتهم الوطنية من أسمائهم في الأجندة الدولية الحالية.
ولعب مولر مع بايرن لمدة 25 عاماً، وتدرب هناك أيضاً بعد انتهاء عقده وقبل انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم. وستكون المباراة القادمة لمولر مع وايتكابس في 14 سبتمبر الجاري ضد فيلادلفيا يونيون.

