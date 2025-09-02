جالطة سراي يمنع جوندوجان من استلام «ميلود-جينك»

دوسلدورف(د ب أ)

انسحب إلكاي جوندوجان القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء من المشاركة في حفل توزيع جوائز رسمية في مدينة دوسلدورف بألمانيا، نظراً لقرب انتقاله إلى جالطة سراي التركي.

وقال جوندوجان «34 عاماً» لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه لم يتمكن من حضور الحفل نظراً لانشغاله بإجراء الفحص طبي قبل انتقاله المتوقع إلى جالطة سراي التركي.

وكان من المقرر أن يتسلم جوندوجان ميدالية «ميلود-جينك» من رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا، هندريك فوست، علماً بأن هذه الميدالية تمنح للأشخاص الذين يعززون التفاهم والتسامح. تجدر الإشارة إلى أن جوندوجان ولد في مدينة جيلسنكيرشن التابعة لولاية شمال الراين-فيستفاليا.