أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جالطة سراي يمنع جوندوجان من استلام «ميلود-جينك»

جالطة سراي يمنع جوندوجان من استلام «ميلود-جينك»
2 سبتمبر 2025 18:13

دوسلدورف(د ب أ)

انسحب إلكاي جوندوجان القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء من المشاركة في حفل توزيع جوائز رسمية في مدينة دوسلدورف بألمانيا، نظراً لقرب انتقاله إلى جالطة سراي التركي.
وقال جوندوجان «34 عاماً» لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه لم يتمكن من حضور الحفل نظراً لانشغاله بإجراء الفحص طبي قبل انتقاله المتوقع إلى جالطة سراي التركي.
وكان من المقرر أن يتسلم جوندوجان ميدالية «ميلود-جينك» من رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا، هندريك فوست، علماً بأن هذه الميدالية تمنح للأشخاص الذين يعززون التفاهم والتسامح. تجدر الإشارة إلى أن جوندوجان ولد في مدينة جيلسنكيرشن التابعة لولاية شمال الراين-فيستفاليا.

إلكاي جوندوجان
مانشستر سيتي
جالطة سراي
